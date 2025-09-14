  1. ورزش
  2. توپ و تور
۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۴۰

لیگ برتر هندبال مردان قرعه کشی شد

لیگ برتر هندبال مردان قرعه کشی شد

مراسم قرعه‌کشی سی و هشتمین دوره رقابت‌های لیگ برتر هندبال مردان و معرفی برترین‌های هندبال ایران در رقابت‌های لیگ برتر سال گذشته برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم قرعه کشی سی و هشتمین دوره رقابتهای لیگ برتر هندبال مردان و مراسم تقدیر از برترین های هندبال در سال گذشته عصر امروز در سالن فارسی اکادمی کمیته المپیک برگزار شد.

در این دوره از رقابتهای لیگ برتر مردان ده تیم از جمله دو تیم جدید استقلال کازرون و سایپای تهران حاضر خواهند بود و مراسم قرعه کشی با شرکت این دو تیم برگزار شد.

تیم های شرکت کننده به این شرح هستند:

۱- پرواز هوانیروز
۲- نیروی زمینی
۳- استقلال کازرون
۴- نفت و گاز گچساران
۵- سایپا تهران
۶- فرازبام خائیز دهدشت
۷- فولاد سپاهان اصفهان
۸- صنعت مس کرمان
۹- هپکو اراک
۱۰- سنگ‌آهن بافق

دیدارهای هفته نخست لیگ برتر سال ۱۴۰۴ هشتم مهرماه برگزار خواهد شد.

همزمان با این مراسم، آیین معرفی برترین های هندبال مردان در سال ۱۴۰۳ نیز با حضور پیشکسوتان این رشته برگزار و از انها تجلیل شد که اسامی آنها به شرح زیر است:

کوبل داوری: احمد و امیر قیصریان

گوش راست: یونس آثاری

گوش چپ: آرمان رحمانی

بغل راست: وحید مسعودی

بغل چپ: رضا شجاعی

خط زن: یاسین کبیریان جو

دروازه بان: فواد فرهادی

پخش: طاها شکوهی

پدیده لیگ: امید عنایتی جو

برترین بازیکن: امیرحسین فیروز بخت

برترین مربی: شهداد مرتجی

کد خبر 6589363

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها