لیگ برتر هندبال مردان قرعه کشی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم قرعه کشی سی و هشتمین دوره رقابتهای لیگ برتر هندبال مردان و مراسم تقدیر از برترین های هندبال در سال گذشته عصر امروز در سالن فارسی اکادمی کمیته المپیک برگزار شد.

در این دوره از رقابتهای لیگ برتر مردان ده تیم از جمله دو تیم جدید استقلال کازرون و سایپای تهران حاضر خواهند بود و مراسم قرعه کشی با شرکت این دو تیم برگزار شد.

تیم های شرکت کننده به این شرح هستند:

۱- پرواز هوانیروز

۲- نیروی زمینی

۳- استقلال کازرون

۴- نفت و گاز گچساران

۵- سایپا تهران

۶- فرازبام خائیز دهدشت

۷- فولاد سپاهان اصفهان

۸- صنعت مس کرمان

۹- هپکو اراک

۱۰- سنگ‌آهن بافق

دیدارهای هفته نخست لیگ برتر سال ۱۴۰۴ هشتم مهرماه برگزار خواهد شد.

همزمان با این مراسم، آیین معرفی برترین های هندبال مردان در سال ۱۴۰۳ نیز با حضور پیشکسوتان این رشته برگزار و از انها تجلیل شد که اسامی آنها به شرح زیر است:

کوبل داوری: احمد و امیر قیصریان

گوش راست: یونس آثاری

گوش چپ: آرمان رحمانی

بغل راست: وحید مسعودی

بغل چپ: رضا شجاعی

خط زن: یاسین کبیریان جو

دروازه بان: فواد فرهادی

پخش: طاها شکوهی

پدیده لیگ: امید عنایتی جو

برترین بازیکن: امیرحسین فیروز بخت

برترین مربی: شهداد مرتجی