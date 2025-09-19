به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمد مهدی حسینی همدانی امام جمعه کرج در خطبههای نماز جمعه این هفته به اهمیت موضوعاتی چون آموزش و پرورش و دفاع مقدس پرداخت و گفت: باید در برابر تهدیدات دشمن هوشیار باشیم و سرمایهگذاری در حوزه آموزشی، سرمایهگذاری بر آینده کشور است و نباید هزینههای این حوزه را اتلاف منابع تصور کرد.
حسینی همدانی همچنین بر ضرورت مهارتآموزی و توسعه شایستگیها در مراکز آموزشی تأکید کرد و افزود: هر مدرسه میتواند به اندازه یک ایران کوچک در ساخت آینده کشور تأثیرگذار باشد.
امام جمعه کرج با هشدار به عواقب غفلت از سرمایهگذاری در تعلیم و تربیت، اظهار کرد که مشکلات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی قابل حل نخواهد بود.
وی به فعالیتهای اخیر دشمن در زمینه شبههپراکنی و سیاهنمایی اشاره کرد و گفت: نیروهای انقلاب باید به این شبهات پاسخ دهند و آنها را خنثی کنند.
حسینی همدانی همچنین به رابطه صدام با آمریکا اشاره و خاطرنشان کرد: تاریخ نشان میدهد که دشمنی استکبار با جمهوری اسلامی همواره وجود داشته است.
وی با تأکید بر اینکه دشمنان با تغییر ظاهر خود همواره علیه ایران متحد هستند، بیان کرد که مبارزات در عرصههای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و رسانهای پیچیدهتر شده است.
امام جمعه کرج، در پایان ابراز امیدواری کرد که جوانان انقلابی با ایمان و ولایتمداری، راه انقلاب را ادامه دهند و وحدت ملت ایران حول محور ولایت را حفظ کنند.
