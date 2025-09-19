آسیب قاجاری به نقش برجسته تاریخی ساسانی + فیلم

به گزارش خبرنگار مهر، در سنگ نگاره بهرام دوم واقع در تنگ چوگان شهرستان کازرون، شاهنشاه ساسانی بر اسب سوار است. او ریش و موهای بلند و تاج بالداری شبیه به بال عقاب بر سر دارد. شاه همچنین نیم تنه تنگی به تن، شلوار گشاد و چین داری بر پا و شنلی مواج بر دوش دارد که دو سر آن جلوی سینه با دو دکمه به نیم تنه الحاق شده است. بر پهلوی راست بهرام تیردان سنگینی از کمربند وی آویخته شده است.

اسب شاه به طور جالبی زینت یافته است و حسب معمول در سنگ نگاره‌های ساسانی کمپله ای از طرف راست به زین آویزان است. در برابر شاه، سرداری ایستاده است که لباس و آرایش موهای او شبیه به شاه است و از این رو معلوم می‌شود که وی یکی از بزرگان یا از خانواده سلطنتی است. شکل بدن او به صورت تمام رخ و به گونه‌ای نشان داده شده است که هر دو دست خود را به حالت احترام جلوی شکم و بر قبضه شمشیر گذاشته است که تیغه بلند آن به صورت عمود میان پاهایش قرار دارد.

پشت سر او سه تن از بزرگان عرب به صورت تمام قد و سه نفر دیگر به صورتی که فقط سر و سینه‌هایشان دیده می‌شود با هدایایی مانند اسب و شتر در مقابل شاه حضور یافه اند. هر شش تن قبای بلندی بر تن و نوعی دستمال موسوم به کفیه که اعراف برسر می‌پیچند بر سر دارند.

این نقش برجسته در دوره قاجار دچار تغییراتی شد. پادشاهان قاجار برای انتقال آب، مسیری را از نزدیکی نقش برجسته باز کردند که امروزه این مسیر به نقش برجسته پس از سال‌ها آسیب جدی وارد کرده است.