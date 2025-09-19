دهها کشته در حمله پهپادی به مسجدی در سودان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربی الجدید، منابع خبری گزارش می‌دهند که نیروهای پشتیبانی سریع سودان با اجرای حمله‌ای پهپادی به شهروندانی که در حال اقامه نماز صبح در شهر الفاشر، مرکز ایالت دارفور شمالی بودند، دست‌کم ۷۰ نفر را به قتل رساندند.

شبکه پزشکان سودان امروز جمعه اعلام کرد که نیروهای حمیدتی مرتکب جنایت هولناک در شهر الفاشر در دارفور شمالی شدند که ۴۳ نمازگزار در جریان حمله پهپادی کشته شماری دیگر به شدت زخمی شدند. خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از اتاق عملیات اردوگاه آوارگان ابوشوک در الفاشر بر اثر این حمله پهپادی ۷۵ نفر دستکم کشته شده اند.

شبکه پزشکان سودان این جنایت را محکوم و آنرا مغایر با قوانین بین المللی و بشری دانست و تاکید کرد که حمله به غیرنظامیان جنایت جنگی تمام عیار و لکه ننگی بر پیشانی عاملان آن است.

شبکه پزشکان سودان از جامعه جهانی و سازمان ملل و اتحادیه آفریقا خواست که اقدامی انجام دهد و این جنایات را متوقف کند.

شبکه خبری الجزیره به نقل از منابع پزشکی در سودان اعلام کرد که این حمله باعث کشته شدن ده‌ها نمازگزار شد و همچنین تعداد زیادی زخمی بر جای گذاشته است.

این حمله واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی را به دنبال داشته و نگرانی‌ها درباره افزایش تنش‌ها و ناامنی در منطقه دارفور را شدت بخشیده است.

هنوز مقام‌های رسمی سودان واکنشی رسمی نسبت به این حادثه اعلام نکرده‌اند، اما گزارش‌ها حاکی از تشدید خشونت‌ها میان گروه‌های مختلف در منطقه است.