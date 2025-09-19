  1. استانها
  2. اردبیل
۲۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۴۵

نگاه متوازن در حوزه فرهنگ و هنر ضروری است

اردبیل- استاندار اردبیل گفت: در حوزه فرهنگ و هنر باید نگاه متوازن حاکم باشد و از تصمیمات خلق‌الساعه پرهیز شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود امامی یگانه عصر جمعه در نشست مدیران فرهنگی استان اردبیل که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد؛ اظهار کرد: فضای باز فرهنگی باید با رعایت سنت‌ها و ارزش‌ها در کشور فراهم باشد و نباید برنامه‌ای که در دیگر استان‌ها برگزار می‌شود، در استانی همچون اردبیل با سابقه درخشان تاریخی دچار محدودیت شود.

وی با اشاره به پیگیری برای تخصیص ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار تکمیل تالار شهر در سال جاری، افزود: برای سال آینده نیز بودجه استانی در نظر گرفته می‌شود.

استاندار اردبیل همچنین خواستار اختصاص ۲۸ میلیارد تومان اعتبار ویژه برای تکمیل مجتمع‌های فرهنگی در شهرستان‌های دیگر استان شد و افزود: راه‌اندازی نمایندگی فرهنگ و ارشاد اسلامی در شهرستان‌های انگوت و اصلاندوز از مطالبات مردم این مناطق است.

امامی یگانه در ادامه خواستار تصویب برگزاری سالانه جشنواره بین‌المللی موسیقی آذربایجان در سطح استان اردبیل توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شد.

