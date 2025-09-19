پیوند دیرینه هنرمندان و حکمرانان تقویت شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه در آئین اختتامیه سومین جشنواره بینالمللی موسیقی عاشیقلار اظهار کرد: موسیقی بهعنوان زبان مشترک ملتها ظرفیت بزرگی برای ایجاد پیوند و همدلی میان استانها و کشورها دارد.
وی با اشاره به بنیانگذاری اردبیل بر پایه عرفان شیخ صفیالدین و نقش مهم صفویه در یکپارچهسازی ایران، افزود: تجلیل از هنر عاشیقلار بهعنوان یک زبان مشترک، ریشه در تاریخ اردبیل دارد.
استاندار اردبیل تأکید کرد: وظیفه داریم از این میراث هنری و فرهنگی بهعنوان یک باور قلبی نگهبانی کنیم و از این ظرفیت برای ایجاد وحدت و انسجام میان مردم بهره ببریم.
امامی یگانه در ادامه رویکرد دولت چهاردهم را توسعه فضای فرهنگی، حمایت از هنرمندان و واگذاری امور به خود مردم عنوان کرد.
گفتنی است، سومین جشنواره بینالمللی موسیقی عاشیقلار با حضور هنرمندانی از داخل و خارج کشور روزهای ۲۷ و ۲۸ شهریور در مجتمع فرهنگی و هنری فدک اردبیل برگزار شد.
