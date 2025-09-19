به گزارش خبرنگار مهر، فروش بلیت مصاف فولاد مبارکه سپاهان و تراکتور در چارچوب هفته چهارم لیگ برتر ۱۴۰۵ - ۱۴۰۴ آغاز شد و سامانه جدید فروش بلیت در دسترس قرار گرفت.
هواداران بلیت مسابقه را صرفاً از سامانه معرفی شده دریافت کرده و بدون دریافت بلیت به ورزشگاه مراجعه نکنند.
نظر به تغییرات سختافزاری، نرمافزاری و سامانهای گیتهای وروردی ورزشگاه، صرفاً افراد دارای بلیت میتوانند وارد ورزشگاه شوند و هواداران لازم است از سامانه بلیت تهیه کنند.
دیدار تیمهای فوتبال فولاد مبارکه سپاهان و تراکتور در چارچوب هفته چهارم لیگ برتر ساعت ۲۰ روز یکشنبه ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۴ در ورزشگاه نقشجهان برگزار خواهد شد.
نظر شما