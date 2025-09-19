  1. استانها
  2. مازندران
۲۸ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۵۵

آتش‌سوزی فروشگاه بزرگ لباس در چالوس کنترل شد

آتش‌سوزی فروشگاه بزرگ لباس در چالوس کنترل شد

چالوس - فرماندار چالوس از مهار آتش‌سوزی در فروشگاه بزرگ پوشاک در شهرستان خبر داد و گفت: خوشبختانه وضعیت تحت کنترل درآمده است.

یحیی یوسف پور در گفتگو با خبرنگار مهر از مهار آتش‌سوزی در یکی از فروشگاه‌های بزرگ لباس این شهرستان خبر داد و گفت: پس از دریافت خبر حادثه، هماهنگی‌های لازم با اعضای ستاد مدیریت بحران انجام شد و تلاش‌های گسترده‌ای برای مهار آتش‌سوزی و جلوگیری از بروز مشکلات بیشتر صورت گرفت.

فرماندار چالوس افزود: تمامی اعضای ستاد مدیریت بحران به سرعت در محل حادثه حاضر شدند و اقدامات ضروری برای کنترل وضعیت و مهار آتش انجام شد و خوشبختانه وضعیت تحت کنترل قرار گرفته و مراحل پایانی عملیات مهار آتش در حال انجام است.

یوسف‌پور همچنین از ادامه تحقیقات در خصوص علت دقیق وقوع این حادثه خبر داد و گفت: با وجود اینکه آتش مهار شده، علت اصلی حادثه هنوز مشخص نیست و تحقیقات در این خصوص ادامه دارد و به محض رسیدن به نتایج نهایی، این اطلاعات به اطلاع عموم خواهد رسید.

وی در پایان تأکید کرد: لازم است که تمامی تدابیر ایمنی و پیشگیرانه به دقت رعایت شود تا از بروز چنین حوادثی در آینده جلوگیری شود.

کد خبر 6594783

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها