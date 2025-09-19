  1. استانها
  2. خوزستان
۲۸ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۵۰

پهلوان گتوندی بر قله کشتی فرنگی جهان ایستاد

پهلوان گتوندی بر قله کشتی فرنگی جهان ایستاد

اهواز - امین میرزازاده با درخشش در دیدار نهایی وزن ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی قهرمانی جهان در زاگرب با پیروزی قاطع مقابل حریف مجارستانی، مدال طلای جهان را بر گردن آویخت.

به گزارش خبرنگار مهر، امین میرزازاده، کشتی‌گیر پرافتخار ایرانی و اهل گتوند جمعه شب موفق شد در رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در زاگرب کرواسی، مدال طلای سنگین‌وزن را از آن خود کند.

میرزازاده در دیدار پایانی وزن ۱۳۰ کیلوگرم با نمایشی مقتدرانه، داریوش ویتک از مجارستان را با نتیجه هفت بر دو شکست داد و به مدال طلا رسید. این قهرمانی، دومین مدال طلای کاروان کشتی فرنگی ایران در این دوره از رقابت‌ها به شمار می‌رود.

لقب «تانک بختیاری» برای میرزازاده بار دیگر با این پیروزی پرافتخار معنا پیدا کرد و نام او را به عنوان یکی از ستارگان بی‌بدیل کشتی فرنگی جهان ثبت کرد.

کد خبر 6594822

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها