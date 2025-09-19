پهلوان گتوندی بر قله کشتی فرنگی جهان ایستاد

به گزارش خبرنگار مهر، امین میرزازاده، کشتیگیر پرافتخار ایرانی و اهل گتوند جمعه شب موفق شد در رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در زاگرب کرواسی، مدال طلای سنگینوزن را از آن خود کند.
میرزازاده در دیدار پایانی وزن ۱۳۰ کیلوگرم با نمایشی مقتدرانه، داریوش ویتک از مجارستان را با نتیجه هفت بر دو شکست داد و به مدال طلا رسید. این قهرمانی، دومین مدال طلای کاروان کشتی فرنگی ایران در این دوره از رقابتها به شمار میرود.
لقب «تانک بختیاری» برای میرزازاده بار دیگر با این پیروزی پرافتخار معنا پیدا کرد و نام او را به عنوان یکی از ستارگان بیبدیل کشتی فرنگی جهان ثبت کرد.
