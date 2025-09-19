به گزارش خبرنگار مهر، مهدی شجاع، بعد از ظهر جمعه، در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: هدف اصلی ما ایجاد ارتباط پایدار میان مدیریت محلی و مراکز علمی است چراکه بسیاری از مشکلات منطقه از جمله بحران آب، ساخت‌وسازهای غیرمجاز، مهاجرت بی‌رویه و آسیب‌های اجتماعی بدون پشتوانه علمی قابل حل نیست.

وی با اشاره به ارائه بسته پیشنهادی همکاری بخشداری و دانشگاه‌ها افزود: این بسته در سه محور طراحی شده است؛ نخست بهبود حکمرانی محلی و آموزش حقوقی شوراها از طریق ایجاد کلینیک حقوقی و نوآوری اجتماعی، دوم استفاده از ظرفیت پایان‌نامه‌ها و تحقیقات دانشگاهی در کاهش آسیب‌های اجتماعی و توسعه اقتصادی، و سوم مشارکت دانشگاه‌ها در حوزه محیط زیست با تمرکز بر فرهنگ‌سازی مصرف آب و آموزش همیاری در زمان بحران.

شجاع با تأکید بر ضرورت ارتقای توانمندی شوراها تصریح کرد: یکی از اهداف این طرح، پیشگیری از تخلفات احتمالی در تدوین مصوبات و افزایش آگاهی شوراها نسبت به قوانین است که می‌تواند از بروز تخلفات در سطح شهروندان نیز جلوگیری کند.

وی در پایان از تشکیل شورای راهبردی و نوآوری صفادشت خبر داد و گفت: دبیرخانه این شورا در بخشداری مستقر خواهد شد و دانشگاه آزاد اسلامی مسئولیت دبیر علمی شورا را برعهده دارد، این شورا با همکاری شوراها، شهرداری و مدیران شهرک صنعتی به‌صورت مستمر فعالیت خواهد کرد.