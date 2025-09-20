خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: پیادهراه اردلان بهعنوان یکی از طرحهای شاخص شهری در بیجار با هدف ارتقای کیفیت فضاهای شهری، افزایش ایمنی عابران پیاده و بهبود رونق اقتصادی در هسته مرکزی شهر طراحی شده است.
اجرای فاز اول این پروژه اگرچه به زیباسازی و تغییر چهره شهر کمک کرد، اما برای بخشی از کسبه با مشکلاتی همراه بود و حالا با آغاز فاز دوم، نگاهها به سرنوشت این پروژه حساستر از قبل دوخته شده است.
پیادهراه اردلان به رونق اقتصادی و جذب گردشگر کمک میکند
محمد رحیمی یکی از کسبه بازار بیجار در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پیادهراهها معمولاً در مجاورت بازارها و مراکز دادوستد ایجاد میشوند و علاوه بر ایجاد نشاط اجتماعی و ارتقای سلامت روحی و جسمی شهروندان، ارزش بازار را افزایش داده و تعاملات اقتصادی را نیز تقویت میکنند.
وی افزود: تجربههای علمی نیز نشان داده است که تمایل کسبه برای حضور در مکانهایی که به پیادهراه نزدیک هستند بیشتر است، چرا که علاوه بر تأمین امنیت اجتماعی، گرایش مردم به خرید و فروش در این مراکز افزایش یافته و معیشت بازاریان نیز دچار تحولات مثبت میشود.
وی با اشاره به ضرورت رفع مشکلات اجرایی، گفت: انتظار کسبه و شهروندان این است که کاستیهای فاز نخست در فاز دوم تکرار نشود؛ خوشبختانه در اجرای فاز دوم کمترین مشکل به وجود آمد و ارگانهای مربوطه با برنامهریزی دقیق وظایف خود را انجام دادند و پیشبینی میشود با تکمیل مراحل بعدی، چهره زیبایی به این نقطه از شهر بخشیده شود.
این کاسب بیجاری همچنین بیان کرد: بیجار به عنوان یکی از قدیمیترین و اصیلترین شهرهای کشور دارای جاذبههای تاریخی و گردشگری ارزشمندی است. نزدیکی پیادهراه اردلان به بازار سنتی، از جمله تیمچه امیرتومان و تیمچه حاج شهباز که اکنون به نمایشگاه فرش دستباف تبدیل شده، میتواند به جذب گردشگر کمک شایانی کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در ایام تعطیلات و اعیاد شاهد افزایش حضور مسافران در بیجار هستیم و اگر مسئولان فرهنگی برای برگزاری مراسم و برنامههای متنوع در این پیادهراه برنامهریزی داشته باشند، این مسیر میتواند در سالهای آینده به یکی از قطبهای مهم گردشگری و اقتصادی شهر تبدیل شود.
تکمیل پیادهراه اردلان راهی برای احیای قلب شهر
یکی دیگر از کاسبان بازار، در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساخت پیادهراه در مرکز شهر و مجاورت با بازار سنتی یک فرصت ارزشمند است، اما لازم است با مدیریت صحیح شهرداری همراه شود.
این کاسب بیجاری عنوان کرد: در خصوص حضور دستفروشان باید برنامهریزی دقیقی صورت گیرد تا مشکلات بهداشتی و محیطی ایجاد نشود.
وی افزود: تکمیل پیادهراه میتواند به افزایش ساعات فعالیت بازار کمک کند و با جذب جمعیت بیشتر، رونق اقتصادی برای مغازهداران به همراه داشته باشد.
وی تاکید کرد: تجربه شهرهای دیگر نیز نشان داده است که مراکز پیادهمدار باعث پویایی و سرزندگی بیشتر بافت مرکزی میشوند.
شهروند بیجاری با تأکید بر لزوم زیباسازی مرکز شهر گفت: این محدوده قلب تپنده بیجار است و باید از نظر منظر شهری و امکانات رفاهی چند برابر سایر نقاط شهر مورد توجه قرار گیرد.
وی همچنین به مشکلات تأخیر در اجرای پروژه اشاره کرد و گفت: نیمهکاره ماندن طرح در مقاطعی باعث ایجاد ترافیک و مزاحمت برای کسبه شد، اما در صورت تکمیل نهایی نه تنها تردد روان خواهد شد، بلکه خیابانهای اطراف بازار نیز رونق اقتصادی بیشتری خواهند گرفت.
پیادهراه اردلان سرمایهای ماندگار برای نسلهای آینده است
یکی دیگر از کسبه بازار بیجار در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اجرای پیادهراه اردلان اقدامی مهم در راستای توسعه شهری و حفظ هویت تاریخی بیجار است.
وی گفت: این پروژه علاوه بر ایجاد فضای مناسب برای شهروندان و مسافران، میتواند زمینهساز رونق بیشتر بازار و افزایش امنیت اجتماعی شود.
این شهروند بیجاری افزود: تجربه نشان داده هر جا محیطی امن، زیبا و عاری از ترافیک فراهم شود، مردم بیشتر وقت خود را در آن سپری میکنند و همین امر باعث رونق اقتصادی کسبه خواهد شد.
وی ادامه داد: پیادهراهها فرصتی برای معرفی بهتر ظرفیتهای فرهنگی و اقتصادی شهر هستند و میتوانند به محلی برای گردهماییهای اجتماعی و فرهنگی نیز تبدیل شوند.
وی با اشاره به بافت تاریخی بازار بیجار تأکید کرد: نزدیکی پیادهراه اردلان به تیمچهها و بازار قدیمی یک مزیت مهم است و اگر برنامهریزی صحیحی صورت گیرد، این بخش از شهر میتواند به یکی از قطبهای گردشگری منطقه بدل شود.
وی همچنین خاطرنشان کرد: تکمیل این پروژه نیازمند همدلی مردم و مسئولان است، اگرچه ممکن است در کوتاهمدت برخی مشکلاتی برای کسبه ایجاد شود، اما در بلندمدت ثمرات آن برای شهروندان و بازاریان ملموس خواهد بود.
این کاسب بیجاری در پایان گفت: پیادهراه اردلان تنها یک پروژه عمرانی نیست، بلکه سرمایهای ماندگار برای نسلهای آینده است و میتواند چهره بیجار را متحول سازد.
اجرای فاز دوم با کمترین مشکل و بیشترین تلاش
علیرضا زندیان نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: توجه به توسعه و زیبایی شهری اهمیت زیادی دارد و در همین راستا تلاش شده تا اقدامات خوبی برای شهرستان صورت بگیرد که از جمله مهمترین اقدامات اجرای فاز دوم پیاده راه اردلان است.
وی با اشاره به دیدارهای قبلی خود با مدیرعامل بازآفرینی شهری ایران گفت: تأمین اعتبار فاز دوم پیادهراه اردلان شرقی انجام گرفته و پیمانکار آن هم انتخاب شده است.
وی افزود: خوشبختانه در این مسیر با همت و تلاشی مضاعف جلسات مستمر و مداوم با مسولان کشوری و استانی صورت گرفته تا اجرای فاز دوم مسئلهای وجود نداشته باشد.
نماینده بیجار همچنین با اشاره به بازدیدهای میدانی خود از روند اجرای زیرساختهای پروژه بیان کرد: در بازدیدهایی که اوایل شروع فازدوم انجام شد: ادارات خدماترسان شامل آبفا، برق، گاز و مخابرات وظایف مربوطه را در کمترین زمان ممکن به نتیجه رساندند.
زندیان خاطرنشان کرد: با هدف سهولت در اجرای عملیات، شبکه فاضلاب این پروژه در سه شیفت کاری اجرا شد و حتی در ساعات نیمهشب نیز روند کار متوقف نشد؛ به گونهای که شخصاً در ساعت ۲ بامداد در محل پروژه حضور مییافتم و از نزدیک روند کار را بررسی میکردیم.
نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود با اشاره به اهمیت حفظ میراث تاریخی بیجار اعلام کرد: سال گذشته با پیگیری و تأمین اعتبار سردرب بازار سنتی ساخته شد تا علاوه بر زیبا سازی ورودی، ابنیه ها و آثار باارزش شهر نیز محفوظ و حفظ گردد.
وی افزود: یکی از مزیتهای این طرح حفاظت از بافت تاریخی و بازار سنتی بیجار از جمله تیمچهها است و این میراث ارزشمند برای نسلهای آینده حفظ خواهد شد.
وی اعلام کرد: اکثریت کسبه با نوشتن تومار خواهان اجرای سریعتر فاز دوم بوده آمد.
نماینده مردم بیجار با تأکید بر اینکه اعتبارات لازم برای پروژه اختصاص یافته و پیمانکار مشخص شده است، خطاب به کسبه و شهروندان تصریح کرد: در صورتی که اجرای پیادهراه باعث رکود کسبوکار شود، او نماینده مردم است و خادم آنان خواهد بود و هیچ تصمیمی نباید به ضرر مردم شهرستان اتخاذ شود.
پیادهراه اردلان حالا در آستانه تکمیل فاز دوم قرار گرفته است؛ طرحی که میتواند به رونق اقتصادی و تغییر سیمای شهری بیجار کمک کند، اما موفقیت آن زمانی رقم خواهد خورد که دغدغههای کسبه و مطالبات مردمی نیز در کنار وعدههای مسئولان جدی گرفته شود.
نظر شما