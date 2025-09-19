به گزارش خبرگزاری مهر، تلویزیون مرکزی چین(CCTV) اعلام کرد که شی جین‌پینگ و دونالد ترامپ، به ترتیب رئیس جمهور چین و آمریکا تماس تلفنی از پیش‌برنامه‌ریزی‌شده خود را آغاز کرده‌اند.

رسانه‌های چینی نوشته‌اند که در این مکالمه تلفنی مسائل و تنش‌های تجاری بین واشنگتن و پکن مورد بحث قرار خواهد گرفت.

پیش‌تر ترامپ به طور رسمی مهلت فعالیت تیک تاک در این کشور را برای چهارمین بار و تا ۱۶ دسامبر سال جاری میلادی تمدید کرد.

ترامپ با امضای این دستور اجرایی قانون فدرالی را دور زد که طبق آن تیک تاک موظف است کسب وکار شاخه آمریکایی خود را بفروشد یا با ممنوعیت در این کشور روبرو خواهد.

مهلت اولیه تعیین شده برای تیک تاک ۱۹ ژانویه سال جاری میلادی بود اما دونالد ترامپ پس از ورود به کاخ سفید با امضای دستوری اجرای قانون را به تعویق انداخت تا معامله‌ای برای فروش تیک تاک فراهم کند.

ترامپ در پاسخ به سوالی درباره چهارچوب معامله اعلام شده درباره تیک تاک گفته بود که موضوع تیک تاک را در گفتگوی امروز با رئیس جمهور چین مطرح می‌کند. او قبلاً گفته بود شرکت‌هایی خواستار خریداین شبکه اجتماعی چینی هستند و جزئیات خریداران احتمالی به زودی اعلام می‌شود.