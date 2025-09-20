پویش «مهر مقاومت» در مازندران آغاز شد

علی باقری در گفت وگو با خبرنگار مهر از اجرای پویش مهر مقاومت با هدف حمایت از دانشآموزان نیازمند و ترویج فرهنگ ایستادگی در برابر ظلم، همزمان با آغاز سال تحصیلی در سراسر شهرستانهای استان خبر داد.
وی با اشاره به رسالت مردمی هیئات مذهبی گفت: همانطور که کمک به همنوع در سیره اهلبیت علیهمالسلام جایگاه والایی دارد، هیئات مذهبی نیز با کمک خیرین و نیکوکاران بیادعا، پویش مهر مقاومت را در اکثر شهرهای استان اجرایی خواهند کرد.
وی افزود: این پویش با اهدافی چون آموزش صبر، ایستادگی در برابر ظلم و تجاوز، حمایت از مردم مظلوم غزه، کودکان بیسرپرست، و تهیه لوازمالتحریر، اقلام کمکآموزشی و سرویس مدارس برای خانوادههای آبرومند و هیئتی برنامهریزی شده است.
باقری با تأکید بر بصیرت جوانان و رهنمودهای امامین انقلاب ادامه داد: ما اهل عزت هستیم و پای حسینمان میایستیم، افزود: امروز هیئات مذهبی با محوریت مردم و همراهی آموزشوپرورش، بسیج، کانونهای فرهنگی هنری مساجد و سایر نهادهای فرهنگی و اجتماعی، پرچمدار این حرکت خواهند بود.
این فعال فرهنگی و اجتماعی تصریح کرد: همانگونه که در دوران دفاع مقدس، سازندگی و بحرانهای گذشته با همدلی عبور کردیم، امروز نیز با ایمان و تعهد جوانان هیئتی، در مسیر مهرورزی و مقاومت گامهای بلندی برخواهیم داشت.
