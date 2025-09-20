عملیات احداث نیروگاه ۹ مگاواتی خورشیدی حاجی آباد آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید کریمی از تحویل مسیر احداث نیروگاه خورشیدی با حضور نماینده پیمانکار و مجری احداث نیروگاه خورشیدی ۹ مگاواتی درودی در این شهرستان خبر داد

وی مزایای احداث نیروگاه خورشیدی در مناطق روستایی را ایجاد درآمد پایدار و تضمینی در بلندمدت، بازگشت سرمایه در مدت معقول، نگهداری ساده و کم‌هزینه و بدون آلایندگی و سازگار با محیط زیست و استفاده بهینه از منابع بلااستفاده دانست و گفت: احداث این نیروگاه‌ها با عدم نیاز به سوخت و هزینه‌های وابسته و مقیاس‌پذیری بالا و تنوع در ظرفیت امکان توسعه اشتغال و کار آفرینی در این مناطق هم فراهم می‌کند.



ساختگاه های شناسایی شده توسط شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان اکنون به تعداد ۳۲۴ ساختگاه در نقاط مختلف استان رسیده و ساختگاه هایی که مورد تأیید دستگاه‌های متولی قرارگرفته است و در مرحله واگذاری زمین از طریق ماده ۲۱ به شرکت توزیع برق استبه تعداد ۲۲ ساختگاه و با ظرفیت ۸۲.۵ مگاوات و مساحت زمین ۲۳۷ هکتار رسیده است.



بر اساس آمارهای موجود تعداد کل متقاضیان احداث نیرگاه های خورشیدی (که مجوز اولیه توسط شرکت توزیع برق صادر شده) ۶۹ متقاضی (سرمایه گذار) است.