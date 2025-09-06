دعوای اروپا و آمریکا بر سر جریمه ۳.۴۵ میلیارد دلاری گوگل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این جریمه سنگین واکنش شدید دونالد ترامپ، رئیسجمهور سابق آمریکا را به دنبال داشت.
اقدام مذکور که چهارمین جریمه گوگل در کارزار ۱۰ ساله با رگولاتورهای رقابت اتحادیه اروپا به حساب میآید، در پی افزایش تنشها بین قدرتهای بزرگ جهان و تهدیدهای آمریکا برای انتقام جویی درباره تحقیقات اتحادیه اروپا از شرکتهای فناوری بزرگ آمریکایی است.
ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی تروث نوشت: این اقدام ناعادلانه و تبعیض آمیز است و بعداً نیز به خبرنگاران گفت موضوع مذکور را به طور مستقیم با اتحادیه اروپا مطرح میکند.
وی در این باره گفت: ما نمیتوانیم اجازه دهیم این امر برای نبوغ آمریکایی بیفتد و اگر رخ دهد، من مجبور میشوم فرایند ماده ۳۰۱ را برای باطل کردن جریمههای ناعادلانه ای که برای شرکتهای مالیات دهنده آمریکایی رخ میدهد، اجرا کنم.
ماده ۳۰۱ قانون تجارت ۱۹۷۴ به آمریکا اجازه میدهد کشورهای خارجی که اقداماتی غیرقابل توجیه یا بدون دلیل علیه تجارت آمریکایی انجام میدهند یا برای آن مانع ایجاد میکنند را جریمه کند.
دلیل وضع جریمه از سوی کمیسیون اتحادیه اروپا شکایتی از سوی هیأت ناشران اروپایی بوده است. در این میان گوگل تصمیم دارد خواستار تجدید نظر در رأی دادگاه شود و از سوی دیگر کمیسیون اروپا هشدار داده که در صورت عدم رفع تعارض منافع توسط این شرکت، اقدامات شدیدتری از جمله احتمال تجزیه (فروش بخشهایی از شرکت) را در نظر خواهد گرفت. این پرونده نشاندهنده افزایش تنشهای فراآتلانتیکی بر سر تنظیم بازارهای دیجیتال و تلاش اتحادیه اروپا برای مهار پلتفرمهای بزرگ است.
