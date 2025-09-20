به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، به نظر می رسد هر دو طر ف در نخستین تماس بین رهبران این دو کشور در سه ماه اخیر تنش ها را کاهش داده اند اما بلافاصله مشخص نبود آیا این تماس به توافق قطعی مورد نظر درباره سر سرنوشت اپ به اشتراک گذاری ویدئو کوتاه منجر شده است یا خیر.

رهبران چین و آمریکا توافق کردند در حاشیه اجلاس همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه که در ۳۱ اکتبر در کره جنوبی برگزار می شود، مذاکرات را ادامه دهند. دونالد ترامپ همچنین اعلام کرد رئیس جمهوری چین بعدا در تاریخ دیگری به آمریکا سفر خواهد کرد.

او در شبکه اجتماعی نوشت: ما درباره موضوعات بسیار مهمی از جمله تجارت، فنتایل، نیاز به پایان دادن جنگ روسیه و اوکراین و تایید معامله تیک تاک به پیشرفت دست یافتیم. تماس خیلی خوبی بود و ما دوباره با یکدیگر تلفنی صحبت می کنیم، از تایید تیک تاک قدردانی می کنیم و هر دو منتظر دیدار در اجلاس همکاری اقتصادی آسیا- اقیانوسیه هستیم.

یکی از موانع ترامپ برای فعال نگه داشتن تیک تاک در آمریکا تایید چارچوب قرارداد تیک تاک توسط دولت چین بود که طی روزهای گذشته در مذاکراتی بین مقامات دو طرف به دست آمد. کنگره آمریکا در سال گذشته میلادی به تیک تاک تا ۱۹ ژانویه ۲۰۲۵ میلادی فرصت داده بود کسب وکار خود در آمریکا را واگذار کند یا فعالیتش در این کشور پایان می یابد. ترامپ پس از ورود به کاخ سفید با امضا دستور اجرایی این مهلت را تا به اکنون به تاخیر انداخته است.