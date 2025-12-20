گوگل درباره سفر خارجی به کارمندانش هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، طبق گزارش منتشرشده، ایمیلی که روز پنجشنبه از سوی وکیل خارجی شرکت و توسط مؤسسه حقوقی مهاجرتی BAL ارسال شده، به کارکنانی که برای ورود مجدد به آمریکا نیاز به دریافت مهر ویزا دارند هشدار داد از ترک این کشور خودداری کنند؛ زیرا روند و زمان پردازش ویزاها طولانیتر شده است.
در این ایمیل همچنین تأکید شده است که برخی سفارتخانهها و کنسولگریهای آمریکا با تأخیرهایی تا ۱۲ ماه در تعیین وقت ویزا مواجه هستند و به همین دلیل هشدار داده شده که سفرهای بینالمللی میتواند خطر اقامت طولانیمدت در خارج از آمریکا را برای متقاضیان بههمراه داشته باشد.
دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ماه جاری میلادی اعلام کرد که بررسیهای سختگیرانهتری برای متقاضیان ویزای H-۱B، ویژه کارگران ماهر، اعمال خواهد شد.
برنامه ویزای H-۱B که به طور گسترده توسط بخش فناوری ایالات متحده برای جذب نیروی متخصص از هند و چین استفاده میشود، پس از آنکه دولت ترامپ امسال هزینهای معادل ۱۰۰ هزار دلار برای درخواستهای جدید وضع کرد، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.
نظر شما