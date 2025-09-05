به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان بی سی، البته شرکتهایی مانند اپل را که سرمایهگذاریهای خود را در داخل کشور گسترش میدهند، از این تعرفه ها معاف خواهند بود.
ترامپ این اظهارات را پنجشنبه شب در جریان مراسمی در کاخ سفید با حضور بیش از ۲۴ نفر از رهبران بزرگ شرکت های فناوری، از جمله تیم کوک، مدیرعامل اپل، مارک زاکربرگ، مدیرعامل متا و سفرا کاتز، مدیرعامل اوراکل، بیان کرد.
وی در این باره گفت: من در این مورد با افراد حاضر در اینجا، تراشهها و نیمههادیها، صحبت کردهام و ما تعرفههایی را برای شرکتهایی که وارد نمیشوند، اعمال خواهیم کرد. ما خیلی زود تعرفهای وضع خواهیم کرد. احتمالاً شنیدهاید که ما تعرفهای نسبتاً قابل توجه اعمال خواهیم کرد.
ترامپ ماه گذشته در جریان ملاقاتی با کوک گفته بود تعرفه ۱۰۰ درصدی بر واردات نیمهرساناها اعمال خواهد کرد، در حالی که محصولات شرکتهایی را که تولید خود را به آمریکا منتقل میکنند، از این تعرفه معاف میشوند.
در آن زمان، اپل متعهد شد ۱۰۰ میلیارد دلار دیگر را برای طرح تولید داخلی هزینه کند. این رقم علاوه بر ۵۰۰ میلیارد دلاری بود که اپل در ماه فوریه اعلام کرده بود.
