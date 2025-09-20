واکنش سازمان غذا و دارو به گزارش دیوان محاسبات

محمد هاشمی، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از دیدگاه سازمان غذا و دارو، ورود دیوان محاسبات به این موضوع که ماهیت کاملاً فنی و تخصصی دارد، خارج از حیطه وظایف و صلاحیت آن نهاد نظارتی است.

وی افزود: مسئولیت استفاده از کیسه‌های بدون NAT بر عهده سازمان انتقال خون بوده و ارتباطی با سازمان غذا و دارو ندارد.

هاشمی ادامه داد: کمیسیون قانونی سازمان غذا و دارو صرفاً بر اساس اختیارات قانونی خود و با هدف پیشگیری از امحا و ضایع شدن یک فرآورده ارزشمند، و در پی درخواست رسمی سازمان انتقال خون، مجوز صادرات را صادر کرده است.

وی افزود: کمیسیون قانونی با در نظر گرفتن ملاحظات فنی و به منظور جلوگیری از هدررفت منابع ملی، تصمیم‌گیری کرده است. بنابراین تاکید می‌نماید هیچگونه تخلف یا اقدام غیراصولی و خلاف ضوابط و مقررات در این فرآیند از سوی سازمان غذا و دارو صورت نگرفته است.

سخنگوی سازمان غذا و دارو یادآور شد: پلاسماهای بدون NAT اساساً فاقد استانداردهای لازم از نظر پالایشگرهای اروپایی طرف قرارداد است و از طرفی به دلیل محدودیت ظرفیت پالایشگرهای داخلی، امکان استفاده از آنها در داخل کشور نیز وجود نداشته است. بنابراین تلقی دیوان محاسبات از کمبود داروهای مشتق از پلاسما یا تحمیل هزینه‌های اضافی به کشور ناشی از صدور آن، از نظر سازمان غذا و دارو موجه نیست.