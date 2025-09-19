هشدار مجلس نسبت به صادرات غیراصولی پلاسما

احمد آریایی‌نژاد، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به موضوع صادرات پلاسما و تبعات آن گفت: باید بررسی کنیم که اولاً از نظر تاریخ، تکنولوژی و امکان، آیا شرایط انجام این کار در داخل کشور فراهم است یا خیر و دوم، مسائل امنیتی است که باید تلاش کنیم این فرآیند در داخل کشور انجام شود.

وی گفت: اگر امکان آن وجود ندارد، باید از مجموعه‌های خارجی دعوت کنیم تا در داخل ایران، با استفاده از فناوری و تجهیزات خود، این کار را انجام دهند، چرا که ما باید به منافع تجاری و امنیتی توجه داشته باشیم؛ طرف مقابل همواره با ما سر مهر و دوستی ندارد و این مسئله باید مدنظر قرار گیرد.

وی افزود: گاهاً برخی گروه‌ها از این موضوع سوءاستفاده می‌کنند و تلاش دارند آن را در انحصار اشخاص یا افراد قرار دهند، بحث صادرات بدون ضابطه ۸۳ هزار لیتر پلاسما عدد بسیار بزرگی است و باید بررسی شود که آیا امکان فرآوری آن در داخل کشور وجود دارد یا خیر. دستگاه‌های مربوطه حتماً باید پاسخ قانع‌کننده‌ای در این زمینه ارائه دهند.

آریایی‌نژاد با اشاره به کمبود دارو در کشور ادامه داد: ما امروز با مشکل کمبود دارو مواجه هستیم و واردات نیز بسیار پرهزینه است و می‌تواند ما را با مشکلات جدی روبه‌رو کند و به نظر من نیازمند یک تصمیم مجدد در این خصوص هستیم، چراکه حجم ۸۳ هزار لیتر پلاسما رقم بسیار بالایی است و باید بررسی دقیق صورت گیرد و پاسخ مناسبی به مردم داده شود، همچنین قانون نظارت در این موضوع به ما اجازه داده است تا بر فرآیندها دقت کنیم و نباید خدای نکرده زمانی برسد که توضیح کافی در این خصوص وجود نداشته باشد.