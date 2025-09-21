صادرات پلاسما قانونی بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، سیدمحمد جمالیان افزود: بر اساس پیگیری‌های انجام شده، در سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۲ به‌دلیل مشکل در تأمین لوله‌های نگهداری پلاسما (NAT) در دنیا چالش‌هایی در فرآیند استفاده از پلاسما ایجاد و سازمان انتقال خون نیز با چالش‌هایی در ذخیره‌سازی و بهره‌برداری از پلاسماهای جمع‌آوری‌شده مواجه و باعث شد بخشی از پلاسمای تولیدشده که امکان استفاده‌ی فوری از آن در کشور فراهم نبود طبق قوانین و دستورالعمل‌های موجود، به خارج از کشور صادر شود تا از نابودی آن به‌دلیل پایان تاریخ مصرف جلوگیری شود.

وی ادامه داد: با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال گذشته (۱۴۰۳) تمام پلاسمای تولید شده در کشور به مصرف داخلی رسیده و هیچ‌گونه صادراتی از کشور صورت نگرفته و در واقع، سال‌ها است که سازمان انتقال خون به صورت جدی پیگیر استفاده بهینه از پلاسما بوده و تلاش می‌کند بهترین بهره‌برداری از این فرآورده‌های خونی انجام شود.

جمالیان با اشاره به روند پیچیده تولید دارو از پلاسما گفت: تولید داروهای مشتق از پلاسما نیازمند داشتن زیرساخت‌های پیشرفته است و بدون این الزامات، امکان فرآوری داروهای پلاسمایی وجود ندارد و در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ هیچ گونه صادرات پلاسمای مازاد نداشتیم و این موضوع مربوط به سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بود که در دنیا با کمبود شدید لوله‌های نگهداری پلاسما مواجه شدیم.

وی همچنین با تقدیر از اقدامات سازمان انتقال خون در سال‌های اخیر، ادامه داد: شناسایی گروه‌های خونی نادر، از جمله گام‌های مثبت و علمی این سازمان بوده که باید مورد حمایت و توجه قرار گیرد و تلاش‌های ارزشمندی در حوزه انتقال خون کشور صورت گرفته که شایسته قدردانی است.

جمالیان یادآور شد: ظرفیت تولید پلاسما در کشور از حدود ۱۷۰ هزار لیتر در گذشته به بیش از ۳۵۰ هزار لیتر در حال حاضر افزایش یافته و این افزایش، نتیجه توسعه زیرساخت‌های پالایش پلاسما و همچنین ارتقا توان تخصصی در تشخیص بیماری‌ها و آلودگی‌های ویروسی در محصولات خونی است علاوه بر این، روند تولید داروهای مشتق از پلاسما فرایندی پیچیده و نیازمند فناوری‌های پیشرفته و تجهیزات ویژه است که توسعه و سرمایه‌گذاری در آن ضروری است.

وی ادامه داد: در مجموع، در سال‌های اخیر هدف اصلی استفاده حداکثری از پلاسماهای تولید داخل در چرخه درمانی کشور بوده و صادرات صرفاً در شرایط اضطراری و با رعایت ضوابط قانونی انجام شده است و تلاش‌های انجام‌شده در این حوزه، به‌ویژه از سوی سازمان انتقال خون، نشان‌دهنده حرکت در مسیر خودکفایی و ارتقا کیفیت خدمات بهداشتی کشور است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ضمن تشکر از مردم برای همکاری در اهدای خون، تأکید کرد: تمام تلاش سازمان انتقال خون بر این است که از فرآورده‌های خونی اهداشده با نهایت دقت و در بهترین مسیر ممکن استفاده شود.