بیش از ۲۸۹ هزار تن محصول فولادی در بورس کالا معامله شد

به گزارش خبرنگار مهر، تالار صنعتی بورس کالای ایران از ابتدای هفته جاری میزبان دادوستد گسترده محصولات زنجیره فولاد بود که تا پایان معاملات روز گذشته ارزش کل معامله بیش از ۲۸۹ هزار و ۱۵۱ تن انواع محصول به ۱۹ هزار و ۶۲۶.۴ میلیارد تومان رسیده است.

در این میان، ورق‌های فولادی با سهمی معادل ۵۶ درصد از کل ارزش معاملات هفته، لنگرگاه اصلی معاملات محصولات فولادی در بورس کالا بودند و در جایگاه نخست ایستادند. این در حالی است که محصول ناودانی با ثبت ارزشی بالغ بر ۷۹.۵ میلیارد تومان، کمترین سهم (کمتر از ۰.۵ درصد) را در سبد معاملات فولادی به خود اختصاص داد.

از سوی دیگر، شمش بلوم با مازاد تقاضای چشمگیر روبه‌رو شد اما میلگرد در گرداب رکودی عمیق، بیش از ۸۶ درصد از عرضه‌های خود را بدون خریدار دید.

ورق‌های فولادی؛ رقابت داغ در بخش گالوانیزه

ورق‌های فولادی که به عنوان نبض تپنده صنایع مادر از جمله لوله و پروفیل، خودروسازی و تولید لوازم خانگی شناخته می‌شوند، در معاملات هفته جاری با ثبت ارزش ۱۱ هزار و ۸۷ میلیارد تومان، بار اصلی بازار را به دوش کشیدند.

در بخش ورق گالوانیزه، بازار با عطش جدی خریداران مواجه بود؛ به‌طوری‌که برای ۳۵۰۰ تن عرضه تولیدکنندگانی همچون ورق خودروی چهارمحال و بختیاری، امیرکبیر کاشان و مجتمع فولادی روی اندودکاوه تقاضایی معادل ۴۹۰۰ تن ثبت شد و در نهایت تمام حجم عرضه با رقابت قیمتی بالا و میانگین قیمت ۱۳۸.۴ میلیون تومان به ازای هر تن معامله گردید.

از سوی دیگر، در بازار ورق گرم که محصولی کلیدی است، فولاد مبارکه اصفهان شاهد معامله ۱۳۰ هزار و ۲۰ تن محصول بود. با وجود عرضه ۱۶۰ هزار تنی، بخشی از محصولات بدون مشتری ماند و قیمت نهایی با افت نسبت به پایه، روی رقم ۸۱.۵ میلیون تومان آرام گرفت.

شمش بلوم؛ ماراتن تقاضا برای خوراک استراتژیک نوردکاران

شمش بلوم یا شمش فابریک، به عنوان محصول میانی و حیاتی زنجیره که خوراک اصلی کارخانجات تولید تیرآهن و مقاطع سنگین را تامین می‌کند، پرتقاضاترین محصول هفته لقب گرفت.

در حالی که غول‌های تولیدی از جمله ارفع، چادرملو، فولاد خوزستان و بیش از ۳۰ شرکت دیگر مجموعاً ۱۹۰ هزار و ۴۲۵ تن عرضه را روانه تابلو کردند، حجم تقاضا به رقم چشمگیر ۲۳۷ هزار و ۲۲۰ تن رسید.

با این وجود، به دلیل عدم تطابق قیمت‌های پیشنهادی در برخی ردیف‌های عرضه، تنها ۱۳۶ هزار و ۷۴۰ تن قرارداد نهایی شد. این حجم از معاملات، ارزشی معادل ۶ هزار و ۹۱۸ میلیارد تومان را رقم زد و باعث شد شمش بلوم با قیمت میانگین ۵۰.۶ میلیون تومان، جایگاه دومین محصول ارزشمند بازار هفته را با اقتدار حفظ کند.

شایان ذکر است در حالی که غول‌های تولیدی نظیر آهن و فولاد ارفع، چادرملو و فولاد خوزستان پرچم‌دار عرضه شمش بودند، مجموعه گسترده‌ای از تولیدکنندگان دیگر نیز در صف عرضه‌کنندگان قرار داشتند و با ارائه محصولات خود در بورس کالا، نقش فعالی در تامین نیاز نوردکاران ایفا کردند؛ شرکت‌هایی از جمله آهن‌آلات جی‌کار خوراسگان، پولاد آذر ماهان، تعاونی پولاد شمش ایساتیس، تولید فولاد تارا شمش یزد، تولیدی فولادسازان جم، جهان فولاد سیرجان، ذوب و نورد زرفام، ذوب و نورد شمس تبریز، ریخته‌گری فولاد سپند مهریز، سدید شمش خاتم، فولاد زرند ایرانیان، صبا راد محور، صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد، صنایع فولاد مشیز بردسیر، غلتک‌سازان سپاهان، فولاد آلیاژی ایران، فولاد بوتیای ایرانیان، فولاد سیرجان ایرانیان، فولاد غدیر نی‌ریز، فولاد کاوه جنوب کیش، فولاد کویر دامغان، فولاد تابان کویر، گروه صنعتی پارس بوتیل یزد، گروه مهندسین بهروش، مجتمع تولیدی و صنعتی شمش منطقه آزاد انزلی، مجتمع ذوب آهن اطلس تجارت سهند، مجتمع ذوب پولاد بارثاوا، مجتمع ذوب و ریخته‌گری فولاد ویان، مجتمع فولاد البرز ناب آرش، مجتمع فولاد خراسان، مجتمع فولاد شمش نگین مشهد، مجتمع فولاد نفیس ایرانیان و مهرگان فولاد سهیل یزد که در مجموع با همراهی سه تولیدکننده اصلی، ۱۹۰ هزار و ۴۲۵ تن شمش بلوم را روانه تابلوی معاملات کردند و زمینه‌ساز شکل‌گیری تقاضای ۲۳۷ هزار و ۲۲۰ تنی در این بازار شدند.

تیرآهن؛ چانه‌زنی خریداران در اسکلت فلزی بازار

تیرآهن که اساسی‌ترین مقطع در صنعت ساختمان‌سازی و پروژه‌های عمرانی برای تحمل تنش‌های برشی و خمشی است، این هفته شاهد رقابت در حجم و احتیاط در قیمت بود.

تولیدکنندگانی نظیر ذوب‌آهن اصفهان و نورد آریان فولاد، تولیدی خیام سپهر فولاد نیشابور، مجتمع ذوب آهن اطلس تجارت سهند و نورد فولاد صنعتی و ساختمانی یزد در مجموع ۲۲ هزار و ۲۳۵ تن محصول عرضه کردند که با استقبال ۳۹ هزار و ۷۶۲ تنی متقاضیان مواجه شد.

اما در نهایت تنها ۱۶ هزار و ۵۰۹ تن به ارزش ۱۱ هزار و ۹ میلیارد تومان معامله شد.

نکته قابل تامل این بخش، موفقیت خریداران در کاهش قیمت میانگین به ۶۷ میلیون تومان بود که نشان‌دهنده دریافت تخفیف‌های مناسب نسبت به قیمت پایه ۷۲.۵ میلیون تومانی در مچینگ پایانی است.

میلگرد در بن‌بست رکود؛ وقتی مشتریان با تالار قهر می‌کنند

میلگرد به عنوان پرمصرف‌ترین مقطع طویل فولادی در جهان که وظیفه جبران مقاومت کششی بتن را در سازه‌ها بر عهده دارد، تلخ‌ترین آمار هفته جاری را به نام خود ثبت کرد.

در حالی که تولیدکنندگانی همچون فولاد آلیاژی ایران، نورد فولاد صنعتی و ساختمانی یزد، شیراز پولاد نورد، گروه نورد فولاد کاران افق، پردیس صنعت زنده رود، فولاد روهینا جنوب و صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد (مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد) ۳۶ هزار و ۹۸۰ تن عرضه را ثبت کرده بودند، تنها ۵ هزار تن تقاضا وارد سامانه شد که معادل رکود ۸۶ درصدی در این بخش است.

تمام حجم تقاضای موجود به ارزش ۳۳۵.۶ میلیارد تومان و با قیمت ۶۷.۱ میلیون تومان معامله شد.

نبشی و ناودانی؛ نوسان در حاشیه بازار مقاطع پایه

مقاطع پایه شامل نبشی و ناودانی که در ساخت خرپاها، اتصالات پل و چارچوب‌های صنعتی کاربرد گسترده‌ای دارند، هفته‌ای متفاوت را پشت سر گذاشتند.

در بازار نبشی، خریداران با اشتیاق ظاهر شدند و برای ۲ هزار و ۳۸۲ تن عرضه، تقاضای ۲ هزار و ۵۹۰ تنی ثبت کردند که منجر به معامله یک هزار و ۴۶۲ تن محصول به ارزش ۹۷ میلیارد تومان شد؛ آن هم در حالی که قیمت میانگین با رقابتی مثبت به ۶۶.۳ میلیون تومان رسید.

شایان ذکر است که در این بخش، شرکت‌های آذر نبش تبریز، پارت نورد لاهور، شایسته فولاد آسیا، صنایع فولاد کبکان، فولاد الماس یزد، فولاد جاوید بناب، فولاد سپهر ایرانیان، نورد فولاد بارثاوا، نورد فولاد سنگانه توس، نورد فولاد صدرا و نورد مقاطع فولادی نیز اقدام به عرضه محصولات خود در بورس کالا نمودند و مجموعه این عرضه‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری رقابت روز معاملاتی داشت.

اما در بخش ناودانی ۱۰، بازار در ثبات نسبی به سر برد و از یک هزار و ۵۷۵ تن عرضه محصولات شرکت‌های پروفیل صنعت ماهان، فولاد الماس یزد و نورد فولاد خاوران، تنها یک هزار و ۲۰۰ تن به ارزش ۷۹.۵ میلیارد تومان فروخته شد تا این محصول با کمترین میزان مشارکت ریالی، در قعر جدول معاملات هفته جاری قرار بگیرد.