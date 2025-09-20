اجرای طرح جامع انضباط ترافیکی و صیانت از حقوق عامه در ایلام

سرهنگ علی‌احمد شاوردی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از روز شنبه ۲۹ شهریور با هرگونه پارک دوبله واشغال معابر درپیاده‌رو و تخلفات صنفی نمایشگاه‌های اتومبیل در مسیر پرتردد ۲۴ متری اشرفی اصفهانی و خیابان ولی‌عصر برابرقانون برخورد خواهد شد.

وی بیان کرد: پیاده‌روها و معابر شهری، متعلق به آحاد مردم و در زمره‌ی حقوق مسلم شهروندی است. از این پس با هرگونه توقف مضاعف یا سد معبر از طریق پارک دوبله و یا استقرار خودرو بر روی پیاده‌رو، چه به‌صورت فیزیکی و چه ثبت سیستمی، توقیف خواهد شد.

رئیس پلیس راهور انتظامی استان ایلام اضافه کرد: این اقدام با پشتیبانی کامل مراجع قضایی صورت می‌گیرد تا چهره‌ی شهر به نظم و انضباط شایسته بازگردد.

وی گفت: عرضه و نمایش خودروهای فروشی صرفاً باید در محدوده‌ی رسمی نمایشگاه انجام پذیرد. استقرار هرگونه وسیله‌ی نقلیه‌ی فروشی در پیاده‌رو یا حاشیه‌ی معابر، مصداق آشکار تجاوز به حقوق عمومی است و با متخلفان مطابق قانون و بدون هیچ اغماض برخورد خواهد شد.

وی افزود: این طرح در راستای ارتقای فرهنگ ترافیک، کاهش گره‌های حمل‌ونقل شهری و استیفای حقوق عابران پیاده اجرا خواهد شد.

سرهنگ شاوردی عنوان کرد: پارک دوبله، توقف بر پیاده‌رو و اشغال معابر توسط خودروهای فروشی به‌طور مطلق ممنوع است و خاطیان با اقدام قانونی قاطع، سریع و بازدارنده مواجه می‌شوند.