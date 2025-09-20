ترافیک در آزادراه قزوین - رشت روان است

فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در آزادراه قزوین - رشت در هر دو مسیر رفت و برگشت کاملاً روان است و هیچ گونه مشکل یا گره ترافیکی مشاهده نمیشود.
وی با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده برای تسهیل تردد گفت: تلاشهای گستردهای از سوی راهداری و پلیس راه استان در جریان است تا سفرهای جادهای با ایمنی کامل و بدون معطلی انجام شود.
مدیرکل راهداری گیلان افزود: از هموطنان درخواست میکنیم ضمن رعایت قوانین و مقررات رانندگی، از سرعت مجاز تجاوز نکنند و در صورت مشاهده هر گونه حادثه یا مشکل، مراتب را به سامانههای مربوطه اطلاع دهند.
نظر شما