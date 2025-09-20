به گزارش خبرگزاری مهر، طی احکام جداگانه از سوی محمدمهدی بحرالعلوم، دبیر ستاد راهبری طرح ملی حفظ قرآن کریم، سه مسئول کارگروه این ستاد منصوب شدند.
حجتالاسلام علی مقنینصرآبادی به عنوان مسئول کارگروه محتوایی و آموزش، مرتضی خدمتکارآرانی بهعنوان مسئول کارگروه نظارت و ارزیابی و محمدحسین فدوی بهعنوان مسئول کارگروه طرح و برنامه انتخاب شدند.
بر اساس ابلاغ دبیر ستاد، مسئولان جدید موظف شدند با همکاری دبیرخانه ستاد، اولویتها و مأموریتهای محوله را پیگیری کرده و اقدامات اجرایی لازم را برای تحقق اهداف ملی حفظ قرآن در دستور کار قرار دهند.
