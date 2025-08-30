به گزارش خبرنگار مهر، سومین جلسه شورای اداری شهرستان تهران با حضور حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا ابوترابی فرد امام جمعه موقت تهران و حسین خوش‌اقبال فرماندار تهران صبح امروز در سازمان اقتصاد اسلامی ایران برگزار شد.

حسین خوش‌اقبال فرماندار تهران در سومین جلسه شورای اداری شهرستان تهران گفت: امروز دشمنان قسم‌خورده نظام اسلامی از جمله رژیم صهیونیستی و آمریکا با شیطنت‌های متعدد درصدد ضربه زدن به جمهوری اسلامی هستند، اما ملت ایران همچون گذشته با تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و الگوگیری از شهدا، استوار ایستاده‌اند.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی، باهنر، آیت‌الله رئیسی و همراهانشان در هفته دولت، افزود: همان‌گونه که در دوران دفاع مقدس و عملیات مرصاد دشمنان دچار خطای محاسباتی شدند، امروز نیز درک درستی از ملت ایران ندارند و در جریان جنگ اخیر بار دیگر فهمیدند که این ملت پای نظام و آرمان‌های انقلاب ایستاده است.

خوش‌اقبال با بیان اینکه «اقتدار نظام اسلامی در گرو وحدت و انسجام ملی است» یادآور شد: اگر اختلاف و چنددستگی در جامعه ایجاد شود، همه متضرر خواهند شد؛ بنابراین همه جریان‌ها و مسئولان باید حول محور ولایت و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب حرکت کنند.

فرماندار تهران همچنین با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در یک‌سال گذشته در شهرستان تهران گفت: با وجود فشارهای اقتصادی، تورم، تحریم‌ها و ناترازی‌ها، مجموعه مدیریتی استان و شهرستان توانستند با همراهی مردم سال گذشته را با آرامش پشت سر بگذارند. اجرای موفق طرح کالابرگ الکترونیک، کنترل بازار، توزیع هدفمند کالاهای اساسی، حمایت از تولید و اشتغال، ساماندهی بافت‌های فرسوده و افتتاح ۱۳۷ پروژه عمرانی و خدماتی با اعتباری بیش از ۶ هزار میلیارد تومان بخشی از این اقدامات است.

وی افزود: توسعه شبکه برق و انرژی‌های نو، افتتاح نیروگاه‌های خورشیدی، احداث ۱۰۴ کلاس درس جدید، اجرای پروژه‌های آب‌رسانی، و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام از دیگر اقدامات شاخص دولت در تهران طی ماه‌های گذشته بوده است.

فرماندار تهران با اشاره به حضور باشکوه مردم در مناسبت‌های ملی و مذهبی از جمله روز قدس، عید سعید فطر و مراسم تشییع شهدای اقتدار گفت: این حضور مردمی پشتوانه‌ای ارزشمند برای مسئولان است که باید قدردان آن باشند.

خوش‌اقبال تأکید کرد: برنامه‌های آتی شهرستان تهران نیز بر ارتقای امنیت، تسریع در پروژه‌های حمل‌ونقل، جذب سرمایه‌گذاری، توسعه مدارس، تکمیل طرح‌های آب و برق پایدار و توجه ویژه به مسائل فرهنگی متمرکز خواهد بود.

وی با اشاره به خاطرات شهید سیدعلی‌اکبر ابوترابی، نماد صبر و مقاومت در دوران اسارت، تصریح کرد: یاد و سیره شهیدان و آزادگان همواره راهنمای مسئولان و پشتوانه‌ای معنوی برای استمرار مسیر انقلاب اسلامی خواهد بود.