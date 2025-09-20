  1. جامعه
  2. میراث فرهنگی و گردشگری
۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۱۲

تمرکز بر بافت تاریخی تهران همزمان با هفته گردشگری

اداره کل میراث فرهنگی استان تهران برنامه‌های ویژه با محوریت بافت تاریخی پایتخت را همزمان با هفته گردشگری برگزار خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه‌ها شامل نشست‌های تخصصی، تورهای تهرانگردی و تولید محتوای گردشگری درباره بافت تاریخی است و از تاریخ ۵ تا ۱۲ مهر برگزار می‌شود. شعار جهانی سازمان گردشگری «گردشگری برای توسعه پایدار» نیز در این برنامه‌ها محوریت دارد. هدف از این برنامه‌ها، افزایش آگاهی گردشگران و شهروندان نسبت به ارزش‌های فرهنگی و تاریخی پایتخت است.

تورهای تهرانگردی و نشست‌های تخصصی فرصتی مناسب برای بررسی و شناخت بافت تاریخی و معماری اصیل شهر فراهم می‌کنند. تولید محتوای گردشگری مبتنی بر بافت تاریخی تهران نیز بخش دیگری از این برنامه‌ها است.

این محتواها به معرفی معماری، کوچه‌ها و محله‌های قدیمی تهران و داستان‌های تاریخی مرتبط کمک می‌کند و گردشگران و علاقه‌مندان می‌توانند با دیدی عمیق‌تر از شهر لذت ببرند.

همچنین نشست‌های تخصصی با حضور کارشناسان حوزه میراث فرهنگی و گردشگری برگزار می‌شود تا راهکارهای حفظ و بهره‌برداری پایدار از بافت تاریخی بررسی شود. این امر با شعار جهانی گردشگری برای توسعه پایدار همسو است و توجه به میراث تاریخی را در مرکز توجه قرار می‌دهد.

فاطمه کریمی

