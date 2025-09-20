تمرکز بر بافت تاریخی تهران همزمان با هفته گردشگری

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه‌ها شامل نشست‌های تخصصی، تورهای تهرانگردی و تولید محتوای گردشگری درباره بافت تاریخی است و از تاریخ ۵ تا ۱۲ مهر برگزار می‌شود. شعار جهانی سازمان گردشگری «گردشگری برای توسعه پایدار» نیز در این برنامه‌ها محوریت دارد. هدف از این برنامه‌ها، افزایش آگاهی گردشگران و شهروندان نسبت به ارزش‌های فرهنگی و تاریخی پایتخت است.

تورهای تهرانگردی و نشست‌های تخصصی فرصتی مناسب برای بررسی و شناخت بافت تاریخی و معماری اصیل شهر فراهم می‌کنند. تولید محتوای گردشگری مبتنی بر بافت تاریخی تهران نیز بخش دیگری از این برنامه‌ها است.

این محتواها به معرفی معماری، کوچه‌ها و محله‌های قدیمی تهران و داستان‌های تاریخی مرتبط کمک می‌کند و گردشگران و علاقه‌مندان می‌توانند با دیدی عمیق‌تر از شهر لذت ببرند.

همچنین نشست‌های تخصصی با حضور کارشناسان حوزه میراث فرهنگی و گردشگری برگزار می‌شود تا راهکارهای حفظ و بهره‌برداری پایدار از بافت تاریخی بررسی شود. این امر با شعار جهانی گردشگری برای توسعه پایدار همسو است و توجه به میراث تاریخی را در مرکز توجه قرار می‌دهد.