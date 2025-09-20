  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۲۲

قهرمانی تیم شنای خراسان رضوی در رده سنی بالای ۱۸ سال

قهرمانی تیم شنای خراسان رضوی در رده سنی بالای ۱۸ سال

مشهد- رئیس هیئت ورزش های آبی خراسان رضوی گفت: ششمین دوره شنای مسافت بلند جام آزادی با قهرمانی خراسان رضوی در رده بالای ۱۸ سال پایان یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین گرایلی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ششمین دوره مسابقات شنا مسافت بلند جام آزادی با حضور ۸۰۰ شناگر از سراسر کشور در استخر قهرمانی آزادی تهران به پایان رسید و تیم شنای خراسان رضوی در رده سنی بالای ۱۸ سال عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد.

رئیس هیئت ورزش‌های آبی خراسان رضوی گفت: این رقابت‌ها از ۲۵ تا ۲۸ شهریورماه ۱۴۰۴ با حضور ۸۰۰ شناگر در قالب ۸۵ تیم از سراسر کشور و در سه رده سنی ۱۳–۱۴، ۱۵–۱۷ و بالای ۱۸ سال برگزار شد.

وی گفت: در رده سنی ۱۳–۱۴ سال: مرکز تخصصی شنا نور تهران با ۱۲۱ امتیاز قهرمان شد و تیم‌های اریس اصفهان (۱۱۹ امتیاز) و استخر شهید هاشمی‌نژاد مشهد (۱۱۷ امتیاز) در جایگاه دوم و سوم ایستادند.

گرایلی بیان کرد: در رده سنی ۱۵–۱۷ سال: سرزمین شنا شیراز با ۱۸۰ امتیاز قهرمان شد و تیم استخر هاشمی‌نژاد مشهد با ۱۳۷ امتیاز و پایگاه قهرمانی آزادی تهران با ۱۳۶ امتیاز به ترتیب دوم و سوم شدند.

رئیس هیئت ورزش‌های آبی خراسان رضوی اظهار کرد: در رده سنی بالای ۱۸ سال: تیم استخر هاشمی‌نژاد مشهد با کسب ۱۸۲ امتیاز عنوان قهرمانی را از آن خود کرد و تیم‌های اریس اصفهان (۱۲۶ امتیاز) و استخر ۹ دی تهران (۱۱۵ امتیاز) به مقام‌های دوم و سوم رسیدند.

وی افزود: در این دوره سه رکورد ملی نیز شکسته شد. امیر مطاعی در ماده ۱۰۰ متر قورباغه رده سنی بالای ۱۸ سال با زمان ۱:۰۲.۱۲ رکورد ۱۵ ساله محمد علیرضایی را بهبود بخشید. همچنین محمد قاسمی در ماده ۴۰۰ متر آزاد بزرگسالان رکورد قبلی خود را ارتقا داد و با زمان ۳:۵۶.۸۰ رکورددار جدید شد. در ماده ۴×۲۰۰ متر آزاد تیمی نیز تیم منتخب ملی‌پوشان شامل محمد قاسمی، دانیال جهانگیری، محمدمهدی غلامی و علی رشیدپور با ثبت زمان ۷:۳۹.۶۱ رکورد ملی این ماده را شکستند.

کد خبر 6595243

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها