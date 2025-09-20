قهرمانی تیم شنای خراسان رضوی در رده سنی بالای ۱۸ سال

به گزارش خبرنگار مهر، حسین گرایلی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ششمین دوره مسابقات شنا مسافت بلند جام آزادی با حضور ۸۰۰ شناگر از سراسر کشور در استخر قهرمانی آزادی تهران به پایان رسید و تیم شنای خراسان رضوی در رده سنی بالای ۱۸ سال عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد.

رئیس هیئت ورزش‌های آبی خراسان رضوی گفت: این رقابت‌ها از ۲۵ تا ۲۸ شهریورماه ۱۴۰۴ با حضور ۸۰۰ شناگر در قالب ۸۵ تیم از سراسر کشور و در سه رده سنی ۱۳–۱۴، ۱۵–۱۷ و بالای ۱۸ سال برگزار شد.

وی گفت: در رده سنی ۱۳–۱۴ سال: مرکز تخصصی شنا نور تهران با ۱۲۱ امتیاز قهرمان شد و تیم‌های اریس اصفهان (۱۱۹ امتیاز) و استخر شهید هاشمی‌نژاد مشهد (۱۱۷ امتیاز) در جایگاه دوم و سوم ایستادند.

گرایلی بیان کرد: در رده سنی ۱۵–۱۷ سال: سرزمین شنا شیراز با ۱۸۰ امتیاز قهرمان شد و تیم استخر هاشمی‌نژاد مشهد با ۱۳۷ امتیاز و پایگاه قهرمانی آزادی تهران با ۱۳۶ امتیاز به ترتیب دوم و سوم شدند.

رئیس هیئت ورزش‌های آبی خراسان رضوی اظهار کرد: در رده سنی بالای ۱۸ سال: تیم استخر هاشمی‌نژاد مشهد با کسب ۱۸۲ امتیاز عنوان قهرمانی را از آن خود کرد و تیم‌های اریس اصفهان (۱۲۶ امتیاز) و استخر ۹ دی تهران (۱۱۵ امتیاز) به مقام‌های دوم و سوم رسیدند.

وی افزود: در این دوره سه رکورد ملی نیز شکسته شد. امیر مطاعی در ماده ۱۰۰ متر قورباغه رده سنی بالای ۱۸ سال با زمان ۱:۰۲.۱۲ رکورد ۱۵ ساله محمد علیرضایی را بهبود بخشید. همچنین محمد قاسمی در ماده ۴۰۰ متر آزاد بزرگسالان رکورد قبلی خود را ارتقا داد و با زمان ۳:۵۶.۸۰ رکورددار جدید شد. در ماده ۴×۲۰۰ متر آزاد تیمی نیز تیم منتخب ملی‌پوشان شامل محمد قاسمی، دانیال جهانگیری، محمدمهدی غلامی و علی رشیدپور با ثبت زمان ۷:۳۹.۶۱ رکورد ملی این ماده را شکستند.