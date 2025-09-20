حذف فرآیند فیزیکی اعلام وصول کتاب؛ سهولت در صدور مجوز انتشار

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر افشارپور، مدیرکل دفتر نشر و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، خبر از لغو الزام ارسال نسخه فیزیکی کتاب به این وزارت و حذف این فرایند خبر داد.

ناصر افشارپور با اشاره به اصلاح فرآیند اعلام وصول کتاب، گفت: یکی از چالش‌هایی که همواره ناشران از آن گلایه داشتند، الزام به ارسال نسخه فیزیکی کتاب به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین مدت زمان کارشناسی و صدور مجوز برای اعلام وصول کتاب‌ها بود. در همین راستا با هدف تسهیل امور ناشران، فرآیند فیزیکی اعلام وصول حذف خواهد شد.

وی افزود: در فرآیند جدید، ناشران تنها موظف هستند نسخه الکترونیک آثار خود را قبل از تحویل به چاپخانه در سامانه مربوطه بارگذاری کنند و بدین ترتیب، صدور مجوز انتشار برای آن‌ها با سهولت بیشتری انجام خواهد شد.

مدیرکل دفتر نشر و کتابخوانی همچنین در خصوص نسخه‌های تحویلی به سازمان اسناد و کتابخانه ملی تصریح کرد: مطابق روال گذشته، ناشران موظف به ارسال نسخه‌های آثار خود به کتابخانه ملی هستند و این روند تغییری نکرده است.

افشارپور در پایان گفت: به احتمال زیاد، اجرای این تغییرات از اواسط مهرماه سال جاری عملیاتی خواهد شد و در صورت تحقق، ناشران از ارسال نسخه فیزیکی معاف می‌شوند.