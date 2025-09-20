  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب و ادبیات
۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۰۴

حذف فرآیند فیزیکی اعلام وصول کتاب؛ سهولت در صدور مجوز انتشار

ناصر افشارپور گفت: یکی از چالش‌هایی که همواره ناشران از آن گلایه داشتند، الزام به ارسال نسخه فیزیکی کتاب به وزارت فرهنگ بود که این فرایند به زودی حذف خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر افشارپور، مدیرکل دفتر نشر و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، خبر از لغو الزام ارسال نسخه فیزیکی کتاب به این وزارت و حذف این فرایند خبر داد.

ناصر افشارپور با اشاره به اصلاح فرآیند اعلام وصول کتاب، گفت: یکی از چالش‌هایی که همواره ناشران از آن گلایه داشتند، الزام به ارسال نسخه فیزیکی کتاب به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین مدت زمان کارشناسی و صدور مجوز برای اعلام وصول کتاب‌ها بود. در همین راستا با هدف تسهیل امور ناشران، فرآیند فیزیکی اعلام وصول حذف خواهد شد.

وی افزود: در فرآیند جدید، ناشران تنها موظف هستند نسخه الکترونیک آثار خود را قبل از تحویل به چاپخانه در سامانه مربوطه بارگذاری کنند و بدین ترتیب، صدور مجوز انتشار برای آن‌ها با سهولت بیشتری انجام خواهد شد.

مدیرکل دفتر نشر و کتابخوانی همچنین در خصوص نسخه‌های تحویلی به سازمان اسناد و کتابخانه ملی تصریح کرد: مطابق روال گذشته، ناشران موظف به ارسال نسخه‌های آثار خود به کتابخانه ملی هستند و این روند تغییری نکرده است.

افشارپور در پایان گفت: به احتمال زیاد، اجرای این تغییرات از اواسط مهرماه سال جاری عملیاتی خواهد شد و در صورت تحقق، ناشران از ارسال نسخه فیزیکی معاف می‌شوند.

جواد شیخ الاسلامی

