عبور از خلا فرهنگی با احیای روحیه جهاد

به گزارش خبرگزاری مهر، مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور ایثارگران، با اشاره به داشتههای فرهنگی بسیار در پهنه ایران اسلامی گفت: احیای روحیه جهاد و ایثار و استفاده از ابزارهای نوین در تولید محتوا میتواند راهکار عبور از خلاءهای فرهنگی امروز باشد.
علیاکبر علیزاده در سفر به شهرکرد و در نشست با مدیرکل و معاونان این اداره گفت: افزایش ساختارها و تعریف متولیان متعدد در امر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، زمانی میتواند کارآمد باشد که روحیه ایثار و جهاد حاکم بر جبهههای دوران دفاع مقدس به فضای کنونی تزریق شود.
وی افزود: حلقههای مفقودی که امروز در فضای فرهنگی جامعه احساس میشود نیاز به بازنگری در شیوههای اجرای برنامههای فرهنگی دارد، مستند روایت فتح با هنرمندی شهید آوینی در دوران خود توانست اثراتی مثبت بر جای بگذارد و امروز باید برای جایگزینی این گونه محتواها به شیوههای جدید و ابزار نوین روی آورد.
علیزاده با تاکید بر اینکه نبود روحیه ایثار و همبستگی در اجرای امور به ویژه اقدامات فرهنگی ارتباط مستقیمی بر اثرگذاری برنامهای اجرایی دارد، ادامه داد: نوع نگاه خانوادهها به ازرشهای معنوی و میزان استقبال از برنامههای مساجد نشاندهنده آن است که در شرایط کنونی باید برای تولید محتوای فرهنگی از شیوههای معمول گذشته فاصله گرفت و اتفاقات جدیدی را در این حوزه رقم زد.
تشریفاتی شدن امور، آسیبی جدی و اثرگذار در تغییر ذائقه فرهنگی
مشاور وزیر فرهنگ در ادامه تشریفاتی شدن امور را آسیبی جدی و اثرگذار در تغییر ذائقه فرهنگی جامعه و نوع نگاه عموم به فرهنگ ایثار و شهادت دانست و گفت: سرمایههای کمنظیری در تاریخ و تمدن ایران اسلامی وجود دارد و رگههای غیرت، حمیت و پهلوانی در تار و پود تمامی اقوام کشور تنیده شده است، اینها عواملی است که باید با توجه به آنها برای تولید محتوای فاخر اقدام کرد.
وی به تولید آثار سینمایی و هنری در راستای تاریخسازی در دیگر کشورهای جهان اشاره و افزود: این کشورها با خیالپردازی پیرامون نداشته، مسیر تولید محتوا را تکرار کرده و با جذب مخاطب، تصورات عمومی را نسبت به خود هدایت میکنند.
علیزاده با بیان اینکه تولید آثار فاخر فرهنگی در کشور امری شدنی است، ادامه داد: اقتضای امروز کشور در حوزه فرهنگ و به ویژه فرهنگ ایثار و شهادت آن است که تمام ظرفیتها برای احیای ارزشها وارد میدان شود تا با وجود استعدادها و توانمندیهای موجود بتوان امور را به شایستگی به سرانجام رساند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به ضرروتهای بازنگری در قانون جامع ایثارگری کشور هم اشاره کرد و گفت: در دوران هشت سال دفاع مقدس و دیگر جبهههای حق علیه باطل، رفتن به میدان رزم و دفاع به انتخاب افراد بود اما آنچه به ایثارگری آنان منجر شده به انتخاب نبوده و این موضوع نباید مانعی در ارائه انواع خدمات به جامعه ایثارگری باشد.
مشاور وزیر فرهنگ در امور ایثارگری تصریح کرد: برخی قوانین موجود در حوزه ایثارگری نیز از ضمانتهای اجرایی لازم برخوردار نیست که این موضوع باید بررسی و تصحیح شود تا شرایط برای پاسخگویی به مطالبات جامعه ایثارگران هم فراهم شود.
پیگیری درخواستهای جامعه ایثارگری در سطح کلان
علیزاده با بیان اینکه دفتر امور ایثارگران وزارت فرهنگ آماده بررسی و پیگیری درخواستهای جامعه ایثارگری این وزارت در سطح کلان است، از مسئولان استانی خواست تا مطالبات این قشر را به همراه مستندات قانونی در اختیار مراجع مربوطه در وزارتخانه قرار داده و رونوشت آن را برای پیگیری به این دفتر ارسال کنند.
تدوین تاریخ شفاهی هنرمندان شهید و همکاران ایثارگر در مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ادارات استانی و شهرستانی، مستندسازی عملیات فرهنگی وزارت فرهنگ و ادارات تابعه در دوران هشت سال دفاع مقدس، در نظر گرفتن اعتبارات لازم برای برگزاری کنگره هنرمندان شهید چهارمحال و بختیاری همسو با دومین کنگره ملی ۲۵۰۰ شهید استان، ایجاد شرایط برای برقراری ارتباط صمیمانه با ایثارگران بازنشسته، در نظر گرفتن یک پست سازمانی مشترک ویژه رسیدگی به امور ایثارگران در دستگاههای هم خانواده وزارت فرهنگ در استانها، ارتقای رتبه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان به درجه ۲، جذب نیروهای ایثارگر در قالب شرکتی و استفاده از ظرفیتهای موجود برای تبدیل وضعیت آنان در راستای رفع کمبود نیروی انسانی در ادارات استانی وزارت فرهنگ، اختصاص اعتبارات کافی برای ساخت آثار سینمایی حوزه ایثار و شهادت در چهارمحال و بختیاری و ارائه تسهیلات به جامعه ایثارگری در سازمان حج و زیارت نیز از جمله مباحث مطرخ شده در نشست علیزاده با مدیرکل و معاونان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری به شمار میرود.
علیاکبر علیزاده مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سفر ۲ روزه به چهارمحال و بختیاری، علاوه بر حضور در نشستهای مختلف پیرامون بررسی شرایط ایثارگران زیرمجموعه این وزارت، دیداری نیز با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهرکرد و همچنین استاندار چهارمحال و بختیاری خواهد داشت.
