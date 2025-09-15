  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب و ادبیات
۲۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۱۹

دبیران علمی جایزه کتاب سال ایران و جایزه جهانی کتاب سال منصوب شدند

دبیران علمی جایزه کتاب سال ایران و جایزه جهانی کتاب سال منصوب شدند

صالحی در احکامی جداگانه محمدعلی مهدوی‌راد را به ‌عنوان دبیر علمی جایزه کتاب سال ایران و رضا اکبری را به ‌عنوان دبیر علمی سی‌ و سومین جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در احکامی جداگانه حجت‌الاسلام و المسلمین محمدعلی مهدوی‌راد را به عنوان دبیر علمی چهل و سومین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران و رضا اکبری را به عنوان دبیر علمی سی و سومین جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد.

در متن حکم سیدعباس صالحی خطاب به حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدعلی مهدوی‌راد آمده است:

«نظر به مراتب پژوهشی و علمی ارزشمند و پیشینه گران‌سنگ جناب‌عالی در حوزه کتاب و فرهنگ، به‌عنوان «دبیر علمی چهل‌وسومین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران» منصوب می‌شوید.

امید است با استعانت از خداوند متعال و هم‌اندیشی و همکاری استادان، اندیشمندان و صاحب‌نظران در گسترش دانایی و اعتلای علم و فرهنگ در ایران اسلامی، موفق و مؤید باشید».

همچنین در متن حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خطاب به رضا اکبری نیز آمده است:

«نظر به شایستگی علمی و تخصص و پیشینه گران‌سنگ جناب‌عالی در حوزه پژوهش و فرهنگ، به‌عنوان «دبیر علمی سی و سومین جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران منصوب می‌شوید.

امید است با توکل بر خداوند متعال و هم‌اندیشی و همکاری استادان، اندیشمندان و پژوهشگران، این جایزه ارزشمند که نقش مهمی در پویایی و توسعه دیپلماسی فرهنگی ایران ایفا می‌کند، بیش از گذشته در رشد و گسترش پژوهش‌ها و مطالعات اسلام‌شناسی و ایران‌شناسی در جهان نقش آفرین باشد».

کد خبر 6590240
جواد شیخ الاسلامی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها