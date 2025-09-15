دبیران علمی جایزه کتاب سال ایران و جایزه جهانی کتاب سال منصوب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در احکامی جداگانه حجت‌الاسلام و المسلمین محمدعلی مهدوی‌راد را به عنوان دبیر علمی چهل و سومین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران و رضا اکبری را به عنوان دبیر علمی سی و سومین جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد.

در متن حکم سیدعباس صالحی خطاب به حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدعلی مهدوی‌راد آمده است:

«نظر به مراتب پژوهشی و علمی ارزشمند و پیشینه گران‌سنگ جناب‌عالی در حوزه کتاب و فرهنگ، به‌عنوان «دبیر علمی چهل‌وسومین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران» منصوب می‌شوید.

امید است با استعانت از خداوند متعال و هم‌اندیشی و همکاری استادان، اندیشمندان و صاحب‌نظران در گسترش دانایی و اعتلای علم و فرهنگ در ایران اسلامی، موفق و مؤید باشید».

همچنین در متن حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خطاب به رضا اکبری نیز آمده است:



«نظر به شایستگی علمی و تخصص و پیشینه گران‌سنگ جناب‌عالی در حوزه پژوهش و فرهنگ، به‌عنوان «دبیر علمی سی و سومین جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران منصوب می‌شوید.



امید است با توکل بر خداوند متعال و هم‌اندیشی و همکاری استادان، اندیشمندان و پژوهشگران، این جایزه ارزشمند که نقش مهمی در پویایی و توسعه دیپلماسی فرهنگی ایران ایفا می‌کند، بیش از گذشته در رشد و گسترش پژوهش‌ها و مطالعات اسلام‌شناسی و ایران‌شناسی در جهان نقش آفرین باشد».