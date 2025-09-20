محمد هاشمی، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بخشی از واکسن‌های یادآور دانش‌آموزان پیش از این تحویل شده و بخش دیگری در هفته جاری و مابقی از ابتدای مهر به صورت منظم در شبکه توزیع در دسترس قرار خواهد گرفت.

به گفته وی، تأمین واکسن برای همه دانش‌آموزان و گروه‌های هدف در سراسر کشور یکی از اولویت‌های اصلی سازمان غذا و دارو است و هماهنگی‌های لازم با دانشگاه‌های علوم پزشکی، مراکز تأمین و شبکه‌های توزیع انجام شده تا واکسن‌ها به موقع در دسترس قرار گیرند.

هاشمی افزود: برنامه‌ریزی‌های دقیق و اقدامات لازم برای ارائه منظم واکسن‌ها اجرایی شده و تمامی مراکز خدمات بهداشتی قادر خواهند بود واکسن‌ها را در زمان مناسب ارائه دهند.

وی همچنین خانواده‌ها و مدارس را به همکاری در استفاده صحیح و به موقع از واکسن‌ها فراخواند تا بیشترین اثر حفاظتی ایجاد شود.

سخنگوی سازمان غذا و دارو، بر استمرار اقدامات برای دسترسی گسترده‌تر به واکسن‌ها در نقاط مختلف کشور تأکید کرد.