۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۲۵

بخشی از واکسن‌های یادآور دانش آموزان در دسترس قرار گرفت

سخنگوی سازمان غذا و دارو، با اشاره به موضوع واکسیناسیون دانش‌آموزان در آستانه سال تحصیلی جدید، گفت: بخشی از واکسن‌های یادآور در دسترس قرار گرفت.

محمد هاشمی، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بخشی از واکسن‌های یادآور دانش‌آموزان پیش از این تحویل شده و بخش دیگری در هفته جاری و مابقی از ابتدای مهر به صورت منظم در شبکه توزیع در دسترس قرار خواهد گرفت.

به گفته وی، تأمین واکسن برای همه دانش‌آموزان و گروه‌های هدف در سراسر کشور یکی از اولویت‌های اصلی سازمان غذا و دارو است و هماهنگی‌های لازم با دانشگاه‌های علوم پزشکی، مراکز تأمین و شبکه‌های توزیع انجام شده تا واکسن‌ها به موقع در دسترس قرار گیرند.

هاشمی افزود: برنامه‌ریزی‌های دقیق و اقدامات لازم برای ارائه منظم واکسن‌ها اجرایی شده و تمامی مراکز خدمات بهداشتی قادر خواهند بود واکسن‌ها را در زمان مناسب ارائه دهند.

وی همچنین خانواده‌ها و مدارس را به همکاری در استفاده صحیح و به موقع از واکسن‌ها فراخواند تا بیشترین اثر حفاظتی ایجاد شود.

سخنگوی سازمان غذا و دارو، بر استمرار اقدامات برای دسترسی گسترده‌تر به واکسن‌ها در نقاط مختلف کشور تأکید کرد.

حبیب احسنی پور

