زنگ خطر «سرخک» در شمال کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محمدعلی جهانی، با اشاره به وضعیت بروز بیماری سرخک در دانشگاه علوم پزشکی بابل، گفت: طبق گزارش رسمی مرکز مدیریت بیماری‌های وزارت بهداشت در سال جاری، ۵۱۱ مورد سرخک در کل کشور شناسایی شده که سهم دانشگاه علوم پزشکی بابل در چهار ماه نخست سال، ۱۳ مورد قطعی بود که در خرداد ۴ مورد و در تیرماه ۹ مورد گزارش شد. همچنین، ۱۶ مورد دیگر تا پانزدهم مرداد ۱۴۰۴ ثبت شد و از ۱۷ مرداد به بعد، هیچ مورد قطعی جدیدی در بابل گزارش نشده است.

وی خاطرنشان کرد: اولین مورد ابتلا در ۲۵ خرداد ۱۴۰۴ در بیمارستان کودکان امیرکلا مشاهده شد. کودک دو سال و نیمه‌ای از مناطق حاشیه‌نشین بابل با علائم مشکوک بستری شد که پس از نمونه‌گیری و ارسال به دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، نتیجه آزمایش در تاریخ ۴ تیر مثبت اعلام شد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بابل اظهار کرد: پیش از خرداد ۱۴۰۴ هیچ موردی از سرخک در بابل گزارش نشده بود، در حالی‌که در ماه‌های فروردین ۱۶۱ مورد و در اردیبهشت ۲۰۰ مورد از این بیماری در سطح کشور ثبت شده بود. در زمان جنگ ۱۲ روزه نیز یک مورد از منطقه مولوی تهران به منطقه حاشیه‌نشین چنگیزخانی بابل منتقل شد که منشاء ابتلا از بابل نبود.

وی تصریح کرد: در مجموع ۲۹ مورد قطعی سرخک در بابل شناسایی شده که همگی درمان و با حال عمومی خوب، ترخیص شدند.

به گفته جهانی، پس از شناسایی نخستین مورد، به تمامی مراکز خدمات جامعه دستور داده شد که افراد زیر ۶ سالی که واکسیناسیون کامل نداشتند، شناسایی و واکسینه شوند.

وی در خصوص پوشش واکسیناسیون، افزود: پوشش واکسیناسیون در جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی بابل بالای ۹۸.۵ درصد است، در حالی‌که شاخص کشوری مرکز مدیریت بیماری‌ها ۹۵ درصد تعیین شده است.

جهانی ادامه داد: از آنجایی که موارد بروز سرخک تنها در منطقه کولی‌های شهرستان بابل مشاهده شد و در این مناطق مقاومت فرهنگی نسبت به تزریق واکسن وجود داشت، به صورت مستقیم با فرماندار جلسه برگزار کردیم و با کمک نیروهای مردمی توانستیم پوشش واکسیناسیون در گروه‌های هدف ۹ ماهه تا ۴۰ ساله را در منطقه کوی حسینی ۶ و ۸ نزدیک به ۱۰۰ درصد برسانیم. البته در منطقه چنگیزخانی همچنان مقاومت وجود دارد، اما خوشبختانه تاکنون بروز جدیدی در آن منطقه گزارش نشده است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بابل افزود: دوره‌های آموزشی برای تمامی پزشکان عمومی توسط متخصصان عفونی و فوق تخصص عفونی اطفال برگزار شد تا نسبت به حساسیت بیماری و احتمال بحران در سطح شهرستان آگاهی بیشتری پیدا کنند و مداخلات لازم را به موقع انجام دهند.

وی ادامه داد: خوشبختانه از نیمه دوم مرداد تاکنون هیچ مورد جدیدی از سرخک در منطقه مشاهده نشد. علاوه بر این، یک مطالعه علمی با عنوان اندازه‌گیری تیتر آنتی‌بادی سرخک برای ۱۷۸ نفر از پرسنل بیمارستان آیت‌الله روحانی انجام شد و در میان آنان ۵۱ نفر که تیتر پایینی داشتند، واکسیناسیون تکمیلی دریافت کردند. در نهایت اینکه شاید بروز مواردی از این بیماری در بابل با اقدامات به موقع موجب مهار خطر شده باشد، اما زنگ خطر به صدا در آمده است. بیماری خطرناکی که با واکسیناسیون گسترده در کل کشور به مرحله پاک شدگی رسیده، با مقاومت‌های معدود افرادی، ممکن است برای همه، مجدداً خطرناک شود.