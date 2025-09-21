احمد اسماعیلزاده، مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، در گفتوگو با خبرنگار مهر درباره روند اجرای توافقات اصلاح منوی غذایی پروازها گفت: در حال حاضر اقداماتی که سال گذشته با ایرلاینها و سازمان هواپیمایی کشوری توافق شد، بهطور کامل وارد مرحله اجرا شده است و مسافران تغییرات را در پروازها مشاهده میکنند.
وی افزود: سه محور اصلی این توافق شامل حذف کرمشکلاتی و کرمکارامل و جایگزینی آنها با سمنو یا محصولات سالم مشابه، حذف نوشابههای گازدار و جایگزینی آن با آب معدنی یا آبهای گازدار، و استفاده از آبمیوههای ۱۰۰ درصد طبیعی بدون قند افزوده بهجای آبمیوههای شیرینشده بود و خوشبختانه این سه مورد بهطور گسترده اجرایی شده و در پروازها عرضه میشود.
اسماعیلزاده با اشاره به برخی چالشهای اولیه توضیح داد: در مقطعی ایرلاینها اعلام کردند که به دلیل خریدهای قبلی امکان حذف فوری همه محصولات وجود ندارد، اما اکنون تقریباً همه شرکتها این تغییرات را عملی کردهاند. هرچند ممکن است تکوتوک در برخی پروازها مواردی خارج از توافق دیده شود، اما جزو تعهد رسمی ایرلاینها نبوده و به مرور زمان نیز برطرف خواهد شد.
وی در پایان تأکید کرد: وزارت بهداشت همچنان بر اجرای کامل توافقات نظارت دارد و این تغییرات بهعنوان یک گام جدی برای ارتقای سلامت مسافران در سفرهای هوایی ادامه خواهد یافت.
