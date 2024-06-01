بوشهر به عنوان استان پایلوت اقتصاد دریا محور انتخاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، مصدق کشاورزی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: در سه سال اخیر افزون ۲ بر ۱۶ هزار و ۱۰۰ مورد مجوز مشاغل خانگی در استان صادر شده و در دولت سیزدهم سالانه اعتبارات بسیار خوبی در حمایت از مشاغل خانگی پرداخت شده است.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر افزود: در سال ۱۴۰۱ بالغ بر هزار و ۴۴۶ میلیارد تومان اعتبار و در سال ۱۴۰۲ نیز هزار و ۱۶۶ میلیارد تومان اعتبار به استان بوشهر اختصاص یافت که همه اینها به مشاغل خرد و خانگی اختصاص پیداکرده به‌گونه‌ای که در سال گذشته افزون‌بر دو هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این زمینه پرداخت شده است.

وی گفت: در زمان حاضر بیش‌از ۳۵۴ هزار نفر کارگر بیمه شده تامین اجتماعی در استان بوشهر در ۲۳ هزار واحد کارگری مشغول به‌کار هستند که یکی از مناطق بزرگ کارگری استان پارس جنوبی با افزون بر ۱۰۰ هزار کارگر است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با بیان این‌که در سال گذشته بالغ بر ۲۷ هزار اشتغال در استان ایجاد و ۱۴۶ درصد برنامه اشتغال محقق شد، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳ برنامه‌ریزی شده که برای ۱۶ هزار و ۱۸۸ نفر در استان شغل ایجاد کنیم که ۴۰ درصد آن فارغ التحصیلان دانشگاهی خواهند بود؛ اتفاقی که برای نخستین بار در کشور در استان بوشهر رقم می‌خورد.

مردمی کردکردن اقتصاد

وی اضافه کرد: موضوع دیگر مردمی کردن اقتصاد براساس شعار سال است که با مشارکت مردم استان بوشهر در زمینه اقتصاد دریامحور به‌عنوان استان نمونه و پایلوت انتخاب شده تا در زمینه تشکل‌های آبزی پروری و انرژی‌های خورشیدی گام مهمی در سال جاری برداشته شود.

کشاورزی اظهار داشت: موضوعی‌که سال‌ها مورد بحث بوده به‌کارگیری نیروهای بومی در پارس جنوبی است که در این دولت روند آن بهتر شده، هرچند با کمال مطلوب فاصله داریم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در سال گذشته براساس اعلام پارس جنوبی افزون‌بر دو هزار و ۴۰۰ نفر اشتغال بومی داشته‌ایم، اما این اطلاعات در سامانه رصد اشتغال کشور هنوز به ثبت نرسیده و این در شرایطی است که این یک سامانه ملی است که می‌تواند اثرگذار باشد و انتظار داریم که در سال ۱۴۰۳ این خلاء و کم‌کاری جبران و اطلاعات در سامانه بارگزاری شود.