پایان مرمت اضطراری ورودی مقبره علامه مجلسی در اصفهان

امیر کرم‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: عملیات مرمت اضطراری ورودی مقبره علامه مجلسی (ع) که به دلیل فرسایش دچار آسیب و تخریب جزئی شده بود، به پایان رسید.

وی اظهار کرد: ورودی این مقبره تاریخی که در کنار مسجد جامع عتیق اصفهان قرار دارد، بر اثر عوامل طبیعی و گذر زمان دچار فرسایش شده بود. پس از بررسی‌های اولیه، گروه امانی و مرمتگران این اداره‌کل به محل اعزام شدند.

مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان افزود: این عملیات با تلاش مستمر گروه امانی و با هدف جلوگیری از گسترش آسیب، در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شد و اکنون وضعیت ورودی بنا به حالت پایدار بازگشته است.

وی تأکید کرد: صیانت از بناهای تاریخی شهر و استان، از اولویت‌های مهم این اداره‌کل است و اقدامات مرمتی در نقاط حساس و اضطراری با سرعت و دقت دنبال خواهد شد.