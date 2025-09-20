  1. استانها
توسط مدیرعامل گروه فولاد مبارکه؛

هنرستان فولاد هرمزگان افتتاح شد

سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه و هیئت همراه در جریان سفر خود به استان هرمزگان، هنرستان ۱۲ کلاسه فولاد هرمزگان واقع در محله پیامبر اعظم (ص) بندرعباس را افتتاح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گروه فولاد مبارکه، این هنرستان با هدف افزایش سرانه آموزشی در بندرعباس، کاهش نرخ ترک تحصیل و ایجاد انگیزه تحصیلی در دانش‌آموزان مناطق کمتر برخوردار، در زمینی به مساحت ۷۰۰۰ متر مربع و با زیربنای ۲۵۳۰ متر مربع احداث و عملیات ساخت آن از شهریورماه ۱۴۰۲ آغاز شده است که با بهره‌مندی از امکانات آموزشی استاندارد، دسترسی آسان‌تر مردم محلی به فضای آموزشی پیشرفته را فراهم می‌کند.

احداث هنرستان ۱۲ کلاسه فولاد هرمزگان نمادی از تعهد این شرکت به مسئولیت‌های اجتماعی و پیشگامی در توسعه اجتماعی و فرهنگی هرمزگان به شمار می‌آید و می‌تواند الگویی برای توجه به آموزش و پرورش و ارتقای عدالت آموزشی در هرمزگان باشد؛ طی ۴ سال گذشته، شرکت فولاد هرمزگان در زمینه آموزش و تربیت نیروهای متخصص در حوزه صنعت فولاد فعالیت قابل قبولی داشته و پیش از این نسبت به تجهیز و توسعه هنرستان "جوار" در استان هرمزگان (بندرعباس) اقدام کرده است.

