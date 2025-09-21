تقویت همکاری مالزی و ویتنام در صنعت حلال با ساخت شهرک صنعتی

به گزارش خبرگزاری مهر، مالزی و ویتنام همکاری خود در صنعت حلال را با اجرای دو طرح ویژه ساخت شهرک صنعتی در ویتنام و راه‌اندازی شورای حلال وابسته به اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آ. سه. آن) تقویت خواهند کرد.

تران هونگ‌ها، معاون نخست‌وزیر ویتنام در این باره گفت: پیشنهاد ساخت شهرک صنعتی در ویتنام بهره‌مندی از پنج دهه تجربه اثبات‌شده مالزی در حوزه اعطای گواهینامه حلال و توان بالای ویتنام در حوزه کشاورزی را در پی خواهد داشت.

وی که طی سفر به مالزی برای حضور در چهل و ششمین مجمع بین‌المجالس آ. سه. آن(AIPA) و در نشستی مطبوعاتی با احمد زاهد حامدی، معاون اول نخست‌وزیر مالزی در کوالالامپور سخن می‌گفت، بیان کرد: من به جایگاه مهم مالزی در صنعت حلال در حوزه تولید و صادرات محصولات حلال اطمینان دارم و می‌توانم بگویم این کشور در این حوزه پیشگام است.

تران هونگ‌ها توضیح داد: ویتنام از قدرت کشاورزی بالایی برخوردار است و ما مقادیر زیادی از تولیدات کشاورزی مانند برنج را به بخش‌های مختلف جهان صادر می‌کنیم تا امنیت غذایی در بسیاری از کشورها تأمین شود.

وی گفت: ما با پیشنهاد معاون نخست‌وزیر مالزی برای راه‌اندازی شورای حلال وابسته به آ. سه. آن به ریاست مالزی موافقیم و ویتنام در این شورا عضو خواهد بود و برای تولید محصولات حلال در منطقه آ. سه. آن، با گواهینامه‌های معتبر منطقه‌ای با هدف نفوذ در بازارهای جهانی تلاش خواهد کرد.

گفتنی است، مالزی از کشورهای پیشگام در حوزه تولید و صادرات محصولات حلال است و این کشور در سال ۲۰۲۴ پنجاهمین سال تولید محصولات حلال خود را جشن گرفت. گواهینامه حلال مالزی به یک علامت تجاری ثبت شده در سطح جهانی تبدیل شده است.

صدور گواهینامه حلال در مالزی در سال ۱۹۷۴ آغاز شد، زمانی که پادشاه و دولت این کشور نیاز به تنظیم و تضمین یکپارچگی محصولات حلال را تشخیص دادند. این ابتکار با هدف حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مسلمان و ایجاد اطمینان در مورد پایبندی محصولات مصرفی آنها به قوانین اسلامی انجام شد.

اکنون طی سال‌ها، فرآیند صدور گواهی حلال تکامل یافته، دقیق‌تر شده و طیف گسترده‌تری از محصولات و خدمات را در بر می‌گیرد. این امر مالزی را به عنوان رهبر جهانی استانداردها و صدور گواهینامه حلال معرفی کرده است.