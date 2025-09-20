به گزارش خبرگزاری مهر، عباس شیرمحمدی در جلسه کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار استان قم با قدردانی از تلاش اعضای کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار، گفت: با توجه به شرایط اقتصادی و مشکلات معیشتی مردم، ضروری است ظرفیت‌های تعزیرات حکومتی و سایر دستگاه‌ها برای خدمت‌رسانی هر چه بهتر به مردم به‌کار گرفته شود.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم بر عزم جدی استانداری در برقراری نظم در بازار و حمایت از قدرت خرید مردم تاکید کرد و افزود: هیچ اقدامی برای برخورد با عوامل اخلالگر در بازار فروگذار نخواهد شد و هماهنگی همه دستگاه‌های عضو کمیته در این زمینه ضروری است.

رضا حدادپور، مدیرکل تعزیرات حکومتی قم و دبیر کمیته اقدام مشترک نیز در این جلسه گفت: این اداره کل به‌صورت شبانه‌روزی و مستمر بازار را پایش می‌کند و با هرگونه تخلف طبق قانون برخورد خواهد شد.

در پایان جلسه مصوب شد گشت‌های مشترک نظارتی افزایش یابد، با متخلفان به‌صورت قاطع برخورد شود و توزیع کالاهای اساسی با همکاری اصناف و اتحادیه‌ها روان‌تر صورت گیرد.