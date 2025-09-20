  1. استانها
۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۴۹

نظارت‌ها و برخورد با متخلفان در بازار قم تشدید می شود

قم- در جلسه کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار استان قم با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی بر تشدید نظارت‌ها و برخورد با متخلفان در بازار قم تاکید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس شیرمحمدی در جلسه کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار استان قم با قدردانی از تلاش اعضای کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار، گفت: با توجه به شرایط اقتصادی و مشکلات معیشتی مردم، ضروری است ظرفیت‌های تعزیرات حکومتی و سایر دستگاه‌ها برای خدمت‌رسانی هر چه بهتر به مردم به‌کار گرفته شود.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم بر عزم جدی استانداری در برقراری نظم در بازار و حمایت از قدرت خرید مردم تاکید کرد و افزود: هیچ اقدامی برای برخورد با عوامل اخلالگر در بازار فروگذار نخواهد شد و هماهنگی همه دستگاه‌های عضو کمیته در این زمینه ضروری است.

رضا حدادپور، مدیرکل تعزیرات حکومتی قم و دبیر کمیته اقدام مشترک نیز در این جلسه گفت: این اداره کل به‌صورت شبانه‌روزی و مستمر بازار را پایش می‌کند و با هرگونه تخلف طبق قانون برخورد خواهد شد.

در پایان جلسه مصوب شد گشت‌های مشترک نظارتی افزایش یابد، با متخلفان به‌صورت قاطع برخورد شود و توزیع کالاهای اساسی با همکاری اصناف و اتحادیه‌ها روان‌تر صورت گیرد.

