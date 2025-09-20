۱۸ هزار کلنی زنبور عسل در در رامسر فعال است

علی ابوالحسنی در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز طرح سراسری سرشماری زنبورستان‌های این شهرستان از ۵ تا ۱۷ مهرماه خبر داد.

به گفته وی، این طرح با هدف جمع‌آوری اطلاعات دقیق از وضعیت زنبورداران و برنامه‌ریزی برای حمایت و توسعه صنعت زنبورداری در شهرستان اجرا می‌شود.

ابوالحسنی با اشاره به اهمیت این طرح در زمینه برنامه‌ریزی‌های آتی برای صنعت زنبورداری، افزود: در سرشماری سال گذشته، تعداد ۳۱۳ زنبوردار شناسایی شدند و ۱۸ هزار و ۲۱۳ کلنی زنبور عسل در شهرستان رامسر سرشماری شد.

وی همچنین تأکید کرد که شهرستان رامسر با تولید سالانه بیش از ۲۵۰ تن عسل، نقش مهمی در تأمین عسل کشور ایفا می‌کند.

مدیر جهاد کشاورزی رامسر از زنبورداران خواست تا در بازه زمانی تعیین‌شده، فرم بازدید خود را تکمیل کرده و برای ثبت‌نام به دفاتر تعاونی زنبورداران، مدیریت جهاد کشاورزی یا نزدیک‌ترین مراکز خدمات مراجعه کنند.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد: با اجرای این طرح، گام‌های مؤثری در جهت توسعه و حمایت از این صنعت استراتژیک برداشته شود. زنبورداران برای کسب اطلاعات بیشتر و راهنمایی‌های لازم می‌توانند با مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رامسر تماس حاصل کنند.