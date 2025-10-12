رونق زنبورداری در استان سمنان؛ تولید عسل به ۳۸۵ تن رسید

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا عادل صبح یکشنبه در بازدید از کندو عسل‌های سمنان از آغاز سرشماری زنبورستان های استان خبر داد و ابراز داشت: این فرایند توسط کارشناسان پهنه مراکز خدمات کشاورزی انجام می‌شود.

وی آخرین مهلت برای جمع آوری داده‌ها را ۳۰ مهرماه خواند و افزود: هدف از این اقدام به روز رسانی آمار و اطلاعات دقیق بخش زنبورداری استان سمنان است.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان سمنان با بیان اینکه طبق آخرین سرشماری ۵۳ هزار و ۶۲ کلونی زنبور عسل در استان به ثبت رسید، ابراز داشت: استان سمنان از ظرفیت خوبی در حوزه توسعه زنبورداری برخوردار است.

عادل از افزایش تولید عسل طی دو سال گذشته در استان خبر داد و تصریح کرد: میزان تولید عسل در استان سمنان به ۳۸۵ تن رسیده است.

وی با تاکید بر اینکه اطلاعات جمع آوری شده به خدمات بهتر و ارتقا تولید عسل در استان منتهی خواهد شد، افزود: از سویی این آمار می‌تواند به برنامه ریزی برای حمایت از زنبورداران و توسعه این صنعت کمک کند.