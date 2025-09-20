  1. بین الملل
سانحه هوایی در واشنگتن؛ ۴ نظامی کشته شدند

در پی سقوط یک فروند بالگرد ارتش آمریکا در واشنگتن، چهار نفر کشته شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، به‌دنبال سقوط یک فروند بالگرد «بلک‌هاوک ام‌اچ۶۰» متعلق به ارتش آمریکا در نزدیکی پایگاهی نظامی در ایالت واشنگتن، چهار نظامی کشته شدند.

فرماندهی عملیات‌های ویژه ارتش آمریکا اعلام کرد که این بالگرد حین ماموریت آموزشی در غرب پایگاه مشترک «لوئیس مک‌کورد» دچار سانحه شد.

مقامات ارتش آمریکا می‌گویند که تحقیقات درباره علت این حادثه در جریان است.

سازمان ملی هواشناسی آمریکا اعلام کرده که آسمان در زمان وقوع حادثه عمدتا صاف و بادهای ملایم از جنوب در حال وزش بوده است.

