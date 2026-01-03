  1. بین الملل
۱۳ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۰۳

سقوط بالگرد در آمریکا

اداره هوانوردی فدرال آمریکا از سقوط یک بالگرد در نزدیکی شهر فینیکس در ایالت آریزونا خبر داد و اعلام کرد که روند امداد و نجات ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، اداره هوانوردی فدرال آمریکا از سقوط یک بالگرد در نزدیکی شهر فینیکس در ایالت آریزونا خبر داد و اعلام کرد که روند امداد و نجات ادامه دارد.

اداره هوانوردی فدرال آمریکا با اشاره به اینکه تحقیقات درباره حادثه جریان دارد اعلام کرد که این بالگرد چهار سرنشین داشته است.

همچنین منابع وابسته به پلیس نیز اعلام کردند که عملیات جستجو و نجات جریان دارد و تیم نجات به دنبال رسیدن به کوهستان محل سانحه سقوط بالگرد هستند.

این منابع از کشته شدن چهار سرنشین این بالگرد خبر دادند.

