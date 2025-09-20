لحظه شماری برای اخراج اسرائیل از یوفا

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از رسانه «Yent»، پس از حمله رژیم غاصب صهیونیستی به کشور قطر برای ترور رهبران حماس، درخواست‌ها برای برخورد جدی تر با این رژیم قوت گرفت.

اخراج اسرائیل از یوفا با تلاش قطر در محافل بین‌المللی فوتبال در آستانه نتیجه دادن است و صهیونیست‌ها نگران تعلیق قطعی خود از رقابت‌های فوتبال باشگاهی اروپا و همچنین ادامه حضور تیم این کشور در انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ هستند.

در صورت تعلیق فوتبال اسرائیل برای اولین بار در تاریخ رژیم صهیونیستی خواهد بود که در سازمان‌‎های بین المللی از ورزش اخراج می‌شود. طبق اعلام رسانه‌های اسرائیل یوفا قرار است سه‌شنبه جلسه‌ای را برای رأی‌گیری درباره محرومیت تیم ملی و باشگاهی این رژیم برگزار کند.