طرح ارتقای انضباط اجتماعی در بروجرد اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی مهدوی‌کیا فرمانده انتظامی بروجرد امروز شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: به‌منظور پیشگیری از وقوع تصادفات خسارتی و جانی، برخورد با رانندگان مزاحم و متخلف و همچنین رفع گره‌های ترافیکی، در ۴۸ ساعت گذشته طرح ارتقای انضباط اجتماعی توسط پلیس راهور و با همکاری یگان‌های تابعه این شهرستان به اجرا گذاشته شد.

وی با اشاره به توقیف ۹ دستگاه خودرو و ۱۳ موتورسیکلت مزاحم و متخلف در نتیجه اجرای این طرح، افزود: عدم استفاده از کلاه ایمنی، آلودگی صوتی، پلاک مخدوش، عدم ارائه مدارک شناسایی، فقدان گواهینامه و مدارک همراه و همچنین ایجاد مزاحمت از جمله عمده تخلفات رانندگان وسائط نقلیه مذکور بوده است.

فرمانده انتظامی بروجرد با اشاره به استمرار این طرح با عنایت به شلوغی محورها و معبرها از رانندگان خواست، با احترام به حقوق عابران پیاده و دیگران، همواره قوانین راهنمایی‌ورانندگی را رعایت کنند.