شروع به کارمجدد اورژانس موتوری در اصفهان

فرهاد حیدری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه برای نخستین بار در سال ۱۳۸۲ اورژانس موتوری در اصفهان راه‌اندازی شد، اظهار داشت: به دلیل فرسودگی ناوگان موتوریِ اورژانس طی ۵ سال گذشته، این واحد امدادی فعالیت نداشته است.

وی اضافه کرد: از ابتدای هفته جاری اورژانس موتوریِ مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی استان اصفهان با هدف کاهش زمان رسیدن بر بالین بیماران با دو دستگاه موتورلانس آغاز به کار کرد.

رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان با بیان اینکه شهریور ماه امسال مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی استان از ۷ دستگاه موتورلانس اورژانس رونمایی کرده بود، اذعان کرد: در تلاش هستیم با تأمین تجهیزات مورد نیاز و نیروی انسانی، سایر واحدهای اورژانس موتوری لازم را در نقاط مختلف شهر راه اندازی کنیم.

وی با اشاره به اینکه ترافیک و شلوغی کلان شهر اصفهان یکی از علل افزایش زمان حضور نیروهای امدادی اورژانس بر بالین بیمار است، افزود: این ناوگان جدید با چهار نفر از کارشناسان اورژانس در دو پایگاه اورژانس پیش بیمارستانی در مرکز شهر اصفهان راه اندازی شده است.

موتورلانس به منظور پایش و درمان بیماران یا مصدومان طراحی و تجهیز شده است

حیدری با بیان اینکه موتورلانس به منظور پایش و درمان بیماران یا مصدومان طراحی و تجهیز شده است، افزود: اورژانس موتوری به عنوان واحد امدادی پیشرو برای بیمارِ در وضعیت بحرانی که نیاز به دریافت اقدامات فوری اورژانس دارد، همزمان با آمبولانس از نزدیک ترین محل اعزام می‌گردد.

وی افزود: تعیین و تکلیف ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی در امدادرسانی به بیماران غیربحرانی و استقرار در محل‌های خاص به منظور انجام مأموریت‌های احتمالی در کوتاه‌ترین زمان، از دیگر موارد اعزام اورژانس موتوری است.

رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان با تاکید بر اهمیت افزایش مشارکت خیران و دیگر سازمان‌ها برای بازسازی ۶۷ دستگاه آمبولانس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان اصفهان که از چرخه امدادرسانی خارج شده‌اند ادامه داد: برای بازسازی این ناوگان فرسوده نیاز به مشارکت خیرین داریم.

وی با بیان اینکه اورژانس پیش‌بیمارستانی استان اصفهان از ابتدای امسال تا پایان بهمن ماه به بیش از ۲۶۳ هزار بیمار و مصدوم امدادرسانی داشته است، گفت: فوریت‌های پزشکی استان اصفهان از ۱۶۱ پایگاه امدادی شامل ۸۱ پایگاه شهری و ۷۹ پایگاه جاده‌ای و یک پایگاه امداد هوایی و یک اتاق فرمان برخوردار است.