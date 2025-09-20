  1. ورزش
کشتی فرنگی قهرمانی جهان - کرواسی

کشتکار به فینال نرسید/ جدال برای مدال برنز در رده بندی

محمد مهدی کشتکار در وزن ۶۳ کیلوگرم در مرحله نیمه نهایی برابر حریفی از کره جنوبی شکست خورد و فینال را از دست داد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان که به میزبانی شهر زاگرب کرواسی در جریان است، امروز شنبه محمد مهدی کشتکار در وزن ۶۳ کیلوگرم در اولین تجربه خود در این مسابقات، در مرحله نیمه نهایی به مصاف هان جی چونگ از کره جنوبی رفت که این مبارزه با نتیجه ۵ به ۳ سود حریف کره ای به پایان رسید.

با این شکست ملی پوش کشورمان باید روز یکشنبه برای کسب مدال برنز در دیدار رده بندی مبارزه کند.

کشتکار پس استراحت در دور نخست، در دور دوم به «مصاف بوشینگ هوانگ» از چین رفت که این مبارزه با نتیجه ۲ بر یک به سود نماینده کشورمان به پایان رسید. او در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف ممدوف حریف آذربایجانی که عنوان دار جهان هم است به روی تشک رفت که این مبارزه با نتیجه ۸ بر صفر به سود ملی پوش ایران به پایان رسید.

