به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات مقدماتی ۳ وزن پایانی رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان امروز شنبه در شهر زاگرب کرواسی برگزار شد و سعید اسماعیلی در وزن ۶۷ کیلوگرم و علیرضا مهمدی در وزن ۸۷ کیلوگرم به مرحله فینال راه پیدا کردند و شانس اصلی کسب دو مدال طلا برای کشتی ایران محسوب می‌شوند. همچنین محمد مهدی کشتکار کشتی‌گیر وزن ۶۳ کیلوگرم راهی رده‌بندی شد.

نتایج ۳ وزن پایانی کشتی فرنگی به شرح زیر است‌:



در وزن ۶۳ کیلوگرم محمدمهدی کشتکار، پس استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۲ بر ۱ مقابل بوشینگ هوانگ از چین پیروز شد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۸ بر صفر موراد ممدوف دارنده مدال‌های نقره و برنز جهان از آذربایجان را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. وی در این دیدار با نتیجه ۵ بر ۳ مغلوب هانجائه چانگ از کره جنوبی شد و به دیدار رده بندی رفت.



در وزن ۶۷ کیلوگرم سعید اسماعیلی، پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۹ بر صفر سباستین ناد از صربستان را از پیش رو برداشت. وی در این دیدار با نتیجه ۸ بر صفر شرموخامد شریبجانوف از ازبکستان را مغلوب کرد و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد. وی در این مرحله با نتیجه ۸ بر صفر هاوارد یورگنسن از نروژ را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. وی در این دیدار با نتیجه ۱۰ بر صفر دانیال آگایف از روسیه را مغلوب کرد و به دیدار فینال راه یافت. وی در دیدار پایانی با حسرت جعفراف از آذربایجان مصاف می‌دهد.



در وزن ۸۷ کیلوگرم علیرضا مهمدی، در دور اول با نتیج ۵ بر ۱ هانس واگنر از آلمان را از پیش رو برداشت. وی در دور دوم با نتیجه ۱۱ بر ۳ دانیل الکساندروف از بلغارستان را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. مهمدی در این مرحلعه با نتیجه ۴ بر ۱ آسان ژانیشوف از قرقیزستان را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. وی در این مرحله با نتیجه ۶ بر ۳ ا سد دیوید لوسنزی قهرمان جهان از مجارستان گذشت و به دیدار فینال راه یافت. مهمدی در این دیدار با الکساندر کوماروف از صربستان پیکار می‌کند.



مسابقات فینال و رده‌بندی اوزان (۶۳،۶۷ و ۸۷ کیلوگرم) فرداشب ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه برگزار خواهد شد.