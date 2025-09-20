به گزارش خبرنگار مهر، ماشاالله ایزدی روز شنبه در سیصد و شصتودومین جلسه علنی شورای اسلامی شهرکرد تاکید کرد: یک شرکت، پروژه تکمیل سازه سالنهای مراسم آرامستان بهشت رحمت با قیمت پیشنهادی ۷۹ میلیارد ریال با ۱۰ درصد افزایش نسبت به قیمت برآوردی را برنده شد و اعضای شورای اسلامی مرکز چهارمحال و بختیاری با آن موافقت کردند.
وی افزود: اعضای شورای اسلامی شهرکرد همچنین عقبنشینی ۴۱۹.۲ مترمربع از املاک خیابان ابوعلیسینا بهمنظور تعریض معبر با رعایت ضوابط را تصویب کردند.
ایزدی به ارائه درخواست شهرداری شهرکرد مبنی بر دریافت مجوز برای تأمین ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار بهمنظور افزایش ردیف اعتباری دیون تعهدات مالی (بازپرداخت اوراق مشارکت و اقساط وامهای دریافتی) از محل کاهش اعتبارات ۱۰ پروژه عمرانی و دیگر ردیفهای هزینههای منطبق برجدول مندرج در نامه درخواست یاد شده اشاره و تصریح کرد: این درخواست با ثبت و پایداری در اصلاح و متمم بودجه به تصویب رسید.
وی یادآور شد: درخواست دیگر شهرداری شهرکرد مبنی بر جلب نظر شورای اسلامی مرکز چهارمحال و بختیاری راجع به اجرای رأی کمیسیون ماده ۳۸ آئیننامه معاملاتی شهرداری تهران و عدم اعتراض به آن بابت پرداخت نقدی ۳۲۵ میلیارد ریال مطالبات شرکت عمران آذرستان (پیمانکار احداث پروژه برج دوقلو) شامل مطالبات معوقه خسارات خاتمه پیمان تجهیز کارگاه موضوع قرارداد با توجه به نظریه هیأت کارشناس رسمی در جلسه مطرح و با رعایت ضوابط تصویب شد.
رئیس شورای اسلامی شهرکرد اظهار داشت: همچنین درخواست شهرداری شهرکرد مبنی بر جلب موافقت این شورا با پیشنهاد اختصاص زمین به طرح تقاطع غیرهمسطح شهدای خدمت (بلوار آیتالله طالقانی به بلوار آیتالله کاشانی) در اجرای قرارداد ساخت تقاطع که پرداخت ۷۰ درصد مطالبات پیمانکار را بهطور غیرنقدی لحاظ کرده است مطرح و پس از بحث و تبادلنظر با رعایت ضوابط و مفاد قرارداد به تصویب رسید.
ایزدی گفت: درخواست دیگر شهرداری شهرکرد مبنی بر دریافت مجوز برای خرید اتوبوس درونشهری بهمنظور تجهیز ناوگان از ۲ شرکت معتبر و از محل انتشار اوراق اسلامی موضوع تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کشور به میزان ۷۰۰ میلیارد ریال با رعایت ضوابط تصویب شد.
