توقیف محموله لوازم آرایشی قاچاق در شهرقدس

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید نظام الدین موسوی، بعد از ظهر شنبه، در جمع خبرنگاران، از کشف محموله لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق به ارزش ۵۰۰ میلیون ریال در شهرقدس خبر داد.

موسوی در ادامه اظهار داشت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان قدس پس از دریافت گزارشی مبنی بر قاچاق لوازم آرایشی و بهداشتی، رسیدگی به موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از یک دستگاه خودروی نیسان، ۸۰۰ عدد اسپری خوشبوکننده قاچاق را کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی شهرقدس با اشاره به اینکه ارزش ریالی کالای مکشوفه بنا بر نظر کارشناسان ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده است، گفت: در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.