توقیف محموله لوازم آرایشی قاچاق در شهرقدس

قدس- فرمانده انتظامی شهرقدس از کشف محموله لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق به ارزش ۵۰۰ میلیونی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید نظام الدین موسوی، بعد از ظهر شنبه، در جمع خبرنگاران، از کشف محموله لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق به ارزش ۵۰۰ میلیون ریال در شهرقدس خبر داد.

موسوی در ادامه اظهار داشت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان قدس پس از دریافت گزارشی مبنی بر قاچاق لوازم آرایشی و بهداشتی، رسیدگی به موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از یک دستگاه خودروی نیسان، ۸۰۰ عدد اسپری خوشبوکننده قاچاق را کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی شهرقدس با اشاره به اینکه ارزش ریالی کالای مکشوفه بنا بر نظر کارشناسان ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده است، گفت: در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

